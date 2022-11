Manfred auf dem Römerberg : Endlich ein schöner Weihnachtsbaum für Frankfurt?

Anders als manche seiner Vorgänger ist der Weihnachtsbaum „Manfred“ heil am Bestimmungsort vor dem Frankfurter Rathaus angelangt. Er wiegt erstaunliche 6,4 Tonnen – und das ist gut so.

Am Haken: Schwerlastkräne hieven den Christbaum „Manni“ in die Vertikale. Bild: Saskia Stöhr

Der Versuch, einen Body-Mass-Index für Manfred zu ermitteln, scheitert an technischen Grenzen. Der Internetrechner ist nämlich nicht auf Fichten ausgelegt. „Ihre Eingabe ist zu groß“ protestiert das Formular, als wir das Gewicht von 6400 Kilogramm eingeben. Und auch die Größe von 2500 Zentimetern stößt auf Widerspruch. Also sagen wir aus langjähriger Erfahrung mit Weihnachtsbäumen: Die 6,4 Tonnen, mit denen die Fichte aus dem Spessart am Dienstag vor dem Rö­mer angeliefert wurde, sind für ein Ex­emplar fortgeschrittenen Alters und einer Größe von etwa 25 Metern verdammt viel. Die Bäume, die in den vergangenen Jahren den Rathausplatz mehr oder minder schmückten, maßen um die 30 Meter, wogen aber nur rund fünf Tonnen.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main.



Dass wir Mannis Gewicht hier so offen thematisieren, hat nichts mit Fat Shaming zu tun, ganz im Gegenteil. Denn für eine Fichte, die ein Weihnachtsbaum werden will, gilt: Je schwerer, desto besser. Offenbar hat sich Manfred in seinen Heimatgefilden, einem Hang bei Lohrhaupten im Spessart, trotz des trockenen und heißen Sommers ordentlich mit Wasser vollge­sogen. Die Delegation der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH (TCF), die ihn vor ein paar Wochen für den Weihnachtsmarkt aussuchte, schätzte sein Ge­wicht auf gerade einmal drei Tonnen. Dass Manfred nun weitaus mehr auf die Waage bringt und daher frische und flexible Äste hat, dürfte dazu beigetragen haben, dass er den Transport ohne Blessuren überstand und auch in der Senkrechten, in die ihn die Schwerlastkräne hievten, eine bessere Figur als viele seiner Vorgänger macht, die nicht zu Unrecht als nadelnde Kleiderständer und Schlimmeres verspottet wurden.

„Das reinste Brennholz'“

Das gewohnt kritische Frankfurter Pu­blikum hat natürlich trotzdem etwas zu nörgeln: Dabei halten sich Feuerwehr­dezernentin Annette Rinn (FDP) mit „ein bisschen strubbelig“ und die CDU-Stadtverordnete Carolin Friedrich mit „sieht ganz schön zerzaust aus“ noch zurück. Deutlicher fällt das Urteil einer Rödelheimer Rentnerin aus, die das Schauspiel aus der erhöhten Warte vor der Ostzeile verfolgt. „Der ist einfach hässlich, das reinste Brennholz“, schimpft sie. Den Einwand, man müsse Manni noch etwas Zeit zum Aushängen der Äste geben, wischt sie routiniert beiseite, um dann am Ende ihrer Tirade überraschenderweise doch versöhnlich zu werden: „Wenn dann ein paar Schleifchen und Lichter dranhängen, passt es schon.“

TCF-Chef Thomas Feda lobt den unter seiner Ägide ausgesuchten Manfred nicht nur pflichtschuldig, sondern voller In­brunst. Breit, gesund und kräftig sei die Fichte und ob ihrer geringen Größe ein Zeichen der Bescheidenheit, das gut in die Zeit passe. Das gelte auch für den Namen, findet der offenbar nicht nur baum-, sondern auch namenskundlich be­wanderte Touristiker. „Manfred“ stamme vom althochdeutschen „Manfried“ ab, be­deute also „Mann des Friedens“. Einem besinnlichen Weihnachtsmarkt sollte also nichts entgegenstehen – am 21. November um 17.30 Uhr wird er eröffnet.