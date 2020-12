Weihnachten im Altenheim : Unterm Baum mit Abstand

Aktualisiert am

Das Pflegestift am Wasserturm in Frankfurt ist eines der wenigen Altenheime, die bisher coronafrei blieben. Es setzt dafür auf harte Regeln. Wie sehen die zum Fest aus?

Nicht ärgern: Auch am Spieltisch gilt das Abstandsgebot Bild: Maximilian von Lachner

Es klappert im Sportzimmer des Pflegestifts am Wasserturm in Rödelheim. Aber nicht, weil die Bewohner Gymnastik machen. Ist ja verboten – zu viele Aerosole. Doch in der Mitte des großen Raums sitzt Anneliese Pfau vor einem Mensch-ärger-dich-nicht-Brett und lässt den Würfel über den breiten Tisch rollen. Ein guter Wurf. Sie überspringt eine Figur ihrer Mitspielerin.

Anneliese Pfau ist im Herbst 101 Jahre alt geworden. „Ich bin zufrieden, ich bin gesund und kann allein aufstehen, mich anziehen“, sagt sie. Nur die Haare sitzen nicht so gut wie sonst. Wegen der Pandemie gibt es schon länger keinen Friseur, auch nicht an den Tagen vor Weihnachten. Zu zweit spielen, mit Maske und Abstand, das ist aber erlaubt.