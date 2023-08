Ungerechte Bezahlung, Intransparenz, fehlende Investitionen, Überlastung, falsche Strategie: Die Liste der Vorwürfe, die Mitarbeiter an die Geschäftsführung der „Frankfurter Rundschau“ richten, ist lang. Nachdem, wie berichtet, der Aktivenausschuss der Tageszeitung in einem offenen Brief seine Sorge um die Zukunft des Unternehmens zum Ausdruck gebracht, dabei zum Teil deutliche Kritik geübt und die Rückkehr in den Tarifvertrag gefordert hat, haben nun Beteiligte im Gespräch mit der F.A.Z. die Kritik konkretisiert.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



So verweist der Betriebsrat der „Frankfurter Rundschau“ auf ungerechte und teils inakzeptable Löhne für die rund 80 Mitarbeiter des Unternehmens, das zur Zeitungsholding Hessen gehört. Journalisten in Ausbildung, sogenannte Volontäre, liegen den Aussagen zufolge deutlich unter dem Tariflohn in Höhe von 2200 Euro im Monat – und damit, wie die Betriebsratsvorsitzende Silvia Bielert vorrechnet, „weit unter dem Mindestlohn“. Von dem Geld sei es für die Volontäre kaum möglich, in Frankfurt ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

Bezahlung der Jungredakteure deutlich unter Tarif

Auch Jungredakteure würden mit 3100 Euro monatlich deutlich unter Tarif bezahlt. Der Tarifvertrag sieht für sie 3600 Euro vor, plus Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Ansonsten seien innerhalb der Belegschaft die Gehälter extrem unterschiedlich. „Die Bezahlung ist nicht gerecht, denn letztlich machen alle dasselbe“, sagt Bielert.

Das Problem sei nicht neu und habe schon bestanden, als das Blatt noch nicht unter dem Dach der Zeitungsholding Hessen erschien. 2018 wurde die „Rundschau“, die 2012 insolvent war und danach vom F.A.Z.-Eigner Frankfurter Societät übernommen wurde, an dieses Unternehmen verkauft, unter dessen Dach unter anderem die „Frankfurter Neue Presse“ erscheint. Eigentümerin der „Rundschau“ ist neben der Münchner Ippen-Verlagsgruppe die MDV-Mediengruppe der Familie Rempel.

Geschäftsführer Max Rempel habe zwar zwei Monate nach einer Betriebsversammlung im Juni 2022 eine neue Gehaltsstruktur eingeführt und im Juli dieses Jahres nachjustiert, sagt Bielert. Demnach können Mitarbeiter innerhalb von elf Jahren das Maximalgehalt erreichen, das 700 Euro brutto über dem Einstiegsgehalt liege, „das ist dann aber das Ende der Fahnenstange“, sagt Bielert und verweist auf den „enormen Reallohnverlust“, der dadurch entstehe. Das sind für erfahrene Redakteure bis zu 1400 Euro monatlich weniger als in tarifgebundenen Redaktionen.

Besonders stört sich Bielert an der aus ihrer Sicht bestehenden Intransparenz in der Unternehmenspolitik: „Wir wissen nicht, wie es um die ,Rundschau‘ steht.“ Sparmaßnahmen ließen sich nicht nachvollziehen, viele Mitarbeiter fragten sich, wohin die Gewinne wanderten, Investitionen gebe es keine.

„Qualitätsjournalismus gibt es nicht zum Nulltarif“

Mitarbeiter bestätigten der F.A.Z., dass jüngere Beschäftigte kaum vom Gehalt leben könnten, weshalb viele hoch qualifizierte Nachwuchskräfte das Haus verließen. So sei die Fluktuation bei der „Rundschau“ seit einigen Jahren hoch, immer wieder müssten neue Kollegen eingearbeitet werden.

In den Tarifverhandlungen fordern die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Deutsche Journalisten-Verband deshalb eine Rückkehr in den Flächentarifvertrag für Tageszeitungsredakteure. Steigende Inflation und Tarifflucht hätten zu erheblichen Reallohnverlusten geführt, heißt es von Verdi. Gleichzeitig fänden Sparmaßnahmen und Personalabbau auf dem Rücken der Beschäftigten statt. „Qualitätsjournalismus gibt es aber nicht zum Nulltarif.“

Das findet auch die Betriebsratsvorsitzende Bielert. Um die Zukunft der „Frankfurter Rundschau“ zu sichern, brauche es qualifizierte Journalisten, doch diese Leute verliere man zunehmend, sei es durch Weggänge, sei es, weil langjährige Redakteure in den Ruhestand gingen und nicht ersetzt würden. Deshalb erhoffen sich Mitarbeiter und Betriebsrat von der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 22. August eine Rückkehr in den Tarifvertrag.

In dem offenen Brief des Aktivenausschusses, in dem sich Beschäftigte zusammengeschlossen haben, kommt die wachsende Arbeitsbelastung für die verbliebenen Beschäftigten zur Sprache: „Dass wir unseren eigenen Ansprüchen, den Ansprüchen der Leser und den Ansprüchen, die unsere Rolle in einer demokratischen Öffentlichkeit mit sich bringt, heute noch gerecht werden, ist nur um den Preis der Selbstausbeutung der Beschäftigten möglich.“

Nachhaltige Zukunft braucht stabile Basis

Der Ippen-Konzern, zu dem zahlreiche Zeitungen und Verlage gehören, rühme sich einerseits für sein großes Netzwerk und nutze dabei Synergien zwischen den einzelnen Betrieben vornehmlich, um Personal zu sparen. Doch führe die Tatsache, dass zum Beispiel die „Rundschau“ auch Inhalte von anderen Redaktionen übernehme, zu einem Verlust von Identität und zum Abbau der Vielfalt der Presselandschaft, kritisiert Bielert. Insgesamt scheine es, als seien der Geschäftsführung ökonomische Aspekte deutlich wichtiger als journalistische Qualitätskriterien. Der Aktivenausschuss ist gar der Meinung, im Konzern würden „Redaktionen gegeneinander ausgespielt“, es solle „ein permanenter Konkurrenzkampf um finanzielle Mittel und personelle Ressourcen“ herrschen.

Seitens der Zeitungsholding Hessen hieß es auf Anfrage der F.A.Z., die Geschäftsführung kommentiere laufende Gespräche nicht. Die „Frankfurter Rundschau“ selbst berichtet, Rempel habe mitgeteilt, man sei sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Medienbranche sei in einem tiefgreifenden Umbruch. Eine nachhaltige Zukunft für die Zeitung brauche aber eine wirtschaftlich stabile Basis. „Dies wurde in der Vergangenheit nicht immer beachtet“, wird Rempel zitiert.

Diese Argumentation stößt dem Betriebsrat sauer auf. Schließlich werde bei jeder Investition oder jeder Forderung nach besserem Gehalt auf die wirtschaftlich schwierige Lage verwiesen. Belege dafür gebe es allerdings nicht, sagt Bielert.