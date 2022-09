Nach Binding-Aus in Frankfurt : Brauerei-Gelände soll Gewerbegebiet bleiben

Politiker in Frankfurt zeigen sich bestürzt über die Schließung der Binding-Brauerei. Nun geht es um die Frage, was aus der Fläche wird.

Vertrauter Anblick: Die Braukessel der Binding Brauerei an der Darmstädter Landstraße in Sachsenhausen werden aus dem Stadtbild verschwinden. Bild: Frank Rumpenhorst

Das heutige Binding-Areal am Sachsenhäuser Berg in Frankfurt soll vorerst ein Gewerbestandort bleiben. Dafür haben sich am Freitag Vertreter der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt aus­gesprochen. „Ich kann mir gut vor­stellen, dass es dabei bleibt, denn wir haben einen Mangel an Gewerbeflächen, sagte auf Anfrage der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dimitrios Bakakis. Allerdings brauche die Stadt auch Flächen für den Wohnungsbau. Ähnlich argumentierte die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch. Sie plädierte dafür, zunächst Gespräche mit der Binding-Brauerei zu führen, um zu erfahren, was das Unternehmen mit dem Grundstück vorhat.

Um den Brauerei-Standort zu sichern, war das rund fünf Hektar große Areal erst 2012 in einem Bebauungsplan als Gewerbefläche ausgewiesen worden. Auch der Flächennutzungsplan sieht eine gewerbliche Nutzung vor. „Das ist ein guter Standort dafür“, sagte Marcus Gwechenberger, Referent von Planungsdezernent Mike Josef (SPD). Die benachbarte Wohnbebauung auf dem früheren Henninger-Areal sei gut vor Lärm geschützt, zum Beispiel durch Parkhäuser, die wie ein Riegel wirkten. Zudem lassen sich die Fenster der Wohnungen im Henninger-Turm zu bestimmten Zeiten nicht öffnen, damit die Bewohner vor Lärm geschützt sind.

Wohnbaugrundstück wäre wertvoller

Als Binding 2009 plante, die Brauerei nach Bad Vilbel zu verlagern, gab es schon einmal eine Debatte über die Zukunft des Grundstücks. Offiziell hielt die Stadt damals am Gewerbestandort fest. Doch gab es im Hintergrund bereits Überlegungen, das Wohngebiet auf dem Henninger-Gelände auf das der Binding-Brauerei auszuweiten. Die Frage der künftigen Nutzung hat für den Grundstückseigentümer erhebliche finanzielle Auswirkungen. Für das Brauereigelände weist das Stadtvermessungsamt derzeit einen Bodenrichtwert von 300 Euro pro Quadratmeter aus, auf dem Henninger-Areal ist der Wert sieben Mal so hoch.

Die Kommunalpolitik war von den Plänen der Radeberger-Gruppe mit Binding vorab nicht informiert worden. „Wir sind sehr überrascht, um nicht zu sagen bestürzt“, sagte Bakakis. „Es ist immer ein kultureller Verlust, wenn eine regionale Traditionsmarke die Stadt verlässt.“ Nun gelte es, die Zukunft der 150 Beschäftigten zu sichern. Sie an andere Standorte zu versetzen, sei in der Regel kein sozialverträglicher Umgang. „Gerade in der aktuellen Situation mit steigenden Preisen ist das für die Beschäftigten katastrophal“, betonte Busch. CDU-Fraktionschef Nils Kößler sprach von einer „traurigen Nachricht für die Mitarbeiter und die Stadt“. Frankfurt verliere ein Stück Geschichte und Tradition.

CDU: Magistrat hätte informiert sein müssen

Nach Ansicht Kößlers sind betriebswirtschaftliche Gründe ausschlaggebend für die Schließung. Dennoch will er den Magistrat nicht aus der Verantwortung entlassen. „Mir stellt sich die Frage: Wann wusste die Wirtschaftsdezernentin von den Plänen?“ Ein gut vernetzter Magistrat, der nah an den Unternehmen ist, müsse über derartige Entwicklungen informiert sein und gegebenenfalls reagieren.

Ursula Busch hingegen ist der Meinung, man könne niemanden einen Vorwurf machen. „Wenn einer auf eine Reise gehen will und auch schon ein Ticket gekauft hat, kann man ihn nicht aufhalten.“ Zwar will Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) noch einmal das Gespräch mit der Radeberger-Gruppe suchen, doch Bakakis macht sich keine großen Hoffnungen: „Ich fürchte, wir können da nichts mehr machen.“

NGG rügt Radeberger

Der Geschäftsführer der Region Rhein-Main der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Hendrik Hallier, sprach am Freitag von einer „überfallartigen Entscheidung“ der Radeberger-Gruppe. „Wir werden uns das nicht gefallen lassen“, fügte er hinzu. Hallier zeigte sich skeptisch, welche Folgen es für die Marken Binding und Henninger habe, wenn deren Bier künftig anderswo gebraut würden.