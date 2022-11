Von Physikern errechnet : Was Neutronensterne mit Pralinen gemeinsam haben

Ein Stern, der bloß so groß ist wie Frankfurt – und doch so schwer wie die Sonne. Sich das nur vorzustellen bringt den Laien schon an die Grenzen seiner Phantasie. Luciano Rezzolla und seine Kollegen belassen es nicht bei Gedankenspielen: Sie versuchen, einen solchen Himmelskörper mathematisch möglichst prä­­zise zu beschreiben. Dabei ist das Team um Rezzolla, Professor für Theoretische Astrophysik an der Goethe-Uni, nun offenbar einen bedeutenden Schritt vorangekommen.

Seit gut 60 Jahren weiß man, dass es Neutronensterne gibt. Sie entstehen, wenn große Sterne am Ende ihres Lebens ausbrennen und kollabieren. Ihre Masse ist auf astronomisch gesehen winzigem Raum ungeheuer dicht zusammengedrängt. Ein Kubikzentimeter ihrer Materie kann bis zu eine Billiarde Gramm wiegen und enthält so viele Atome wie die gesamten Alpen.

Mehr als eine Million Zustandsgleichungen

Da kein Labor der Welt einen derartigen Zustand simulieren kann, hat Rezzollas Arbeitsgruppe versucht, den Aufbau eines Neutronensterns mit dem Computer zu erfassen. Dazu stellten die Physiker mehr als eine Million Zustandsgleichungen auf, welche die Struktur eines solchen Gebildes von seiner Oberfläche bis zum Innersten beschreiben. Jede der Gleichungen stimmt mit allen astrophysikalischen Messungen von Neutronensternen und bekannten Ergebnissen aus der Kernphysik überein, wie die Forscher schreiben.

Das Ergebnis der Kalkulationen hat Rezzolla – einen Freund anschaulicher Vergleiche – zu einem metaphorischen Besuch im Süßwarengeschäft inspiriert: Nach seinen Worten lassen sich zwei Typen von Neutronensternen unterscheiden, deren Aufbau an verschiedene Arten von Naschwerk erinnert. „Leichte“ Sterne mit weniger als dem 1,7-fachen der Sonnenmasse haben eine weiche äußere Hülle und einen festen Kern, etwa so wie eine Nusspraline. Liegt die Masse des Sterns dagegen über dem genannten Wert, äh­neln sie mehr einer cremegefüllten Schokokugel – außen hart, innen weich.

Stern mit Radius von nur zwölf Kilometern

Weiter haben die Formeln ergeben, dass der Radius eines Neutronensterns mit hoher Wahrscheinlichkeit unabhängig von seiner Masse ist und nur rund zwölf Kilometer beträgt. Außerdem lassen sich aus den Berechnungen Grenzwerte für die Verformbarkeit eines solchen Objekts durch Gezeitenkräfte in einem Binärsystem ableiten, also einer Konstellation, in der zwei Sterne einander umkreisen.

Stürzen zwei Neutronensterne ineinander, führt die gewaltige Erschütterung zu Deformationen der Raumzeit, sogenannten Gravitationswellen. Diese können inzwischen auch auf der Erde nachgewiesen werden. Wie Rezzollas Kollege Christian Ecker erklärt, werden die ermittelten Grenzwerte zusammen mit künftigen Wellenmessungen dabei helfen, das Ge­schehen bei Neutronensternkollisionen bes­ser zu verstehen.

Die kosmischen „Pralinen“ haben es im Übrigen auch anderen Physikern in Rezzollas Nachbarschaft angetan. Am Frankfurt Institute for Advanced Studies wird versucht, den Aufbau von Neutronensternen mithilfe von maschinellem Lernen zu verstehen. Und das Darmstädter GSI-Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung ist an einem EU-Projekt beteiligt, das die Rolle von Sternkollisionen bei der Entstehung von Elementen wie Silber, Gold und Platin beleuchten soll. Damit verteilt sich die Kompetenz in der Neutronensternforschung allein schon im Rhein-Main-Gebiet innerhalb eines Radius, der größer ist als der des Forschungsgegenstandes selbst.

