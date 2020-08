Stark ansteigende Corona-Kurve : Was Frankfurt bei neuen Covid-Fällen von Köln unterscheidet

Nun sieht die Zunahme der Corona-Neuinfektionen in der Stadt Frankfurt in nackten Zahlen nicht dramatisch aus. Für Montag auf Dienstag meldet die Mainmetropole auf ihrer Internetseite 28 neue Fälle. Doch die vergangenen sieben Tage zusammengerechnet, verzeichnet Frankfurt schon weit mehr als 200. Wie viele arglose Kontaktpersonen diese Infizierten gehabt und womöglich infiziert haben und wie viele zuvor Gesunde sich bei diesen Personen wiederum angesteckt haben, das steht dahin. Klar ist aber: Die Kurve der gemeldeten Neuinfektionen weist seit etwa gut zwei Wochen steil nach oben. (siehe Grafik)

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Das wiederum unterscheidet Frankfurt von anderen deutschen Großstädten wie Köln, Düsseldorf oder Stuttgart. Auch in München, der deutschen Stadt mit den weitaus meisten gemeldeten Infektionen seit März, verläuft das Infektionsgeschehen bei weitem nicht so rege wie in der 750.000-Einwohner-Stadt am Main. Dabei geht es nicht um die absoluten Zahlen, die in der Millionenmetropole München höher sind. Es geht um den Kurvenverlauf an sich.