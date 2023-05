Andreas Gold, Jahrgang 1954, hat in Heidelberg Psychologie studiert. Danach war er unter anderem am Max-Planck-Institut für Psychologische Forschung in München sowie an der Universität Frankfurt tätig. Von 1994 bin 1998 war er Professor für Päd­agogische Psychologie an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Danach übernahm er den gleichnamigen Lehrstuhl an der Goethe-Universität. Von 2003 bis 2009 war er deren Vizepräsident, seit 2020 hat er dort eine Seniorprofessur inne. Sein Buch „Digital lesen. Was sonst?“ ist im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erschienen.

Herr Gold, Sie haben ein Buch mit dem Titel „Digital lesen“ geschrieben. Ist es noch zeitgemäß, Papier mit Schriftzeichen zu drucken?