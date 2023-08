Aktualisiert am

Wohnungsprojekte in Frankfurt : Baustellen aus der guten alten Zeit

Große Wohnungsbauprojekte, die derzeit in Frankfurt realisiert werden, würde man heute nicht mehr beginnen. Der Präsident der deutschen Wohnungswirtschaft sieht die Branche vor einer Katastrophe.

Direkt am Westbahnhof lässt sich bereits erahnen, wie das Schönhofviertel einmal aus­sehen wird. Die Fassaden der sieben- bis achtgeschossigen Wohnhäuser sind fertig, erste Gerüste werden abgebaut. Im zweiten Quartal 2024 sollen 270 Mietwohnungen und ein Hostel für Studenten fertig sein.

Es ist der erste Abschnitt eines neuen Stadtteils, in dem die Wohnungsbau­gesellschaften Nassauische Heimstätte (NH) und Instone bis 2029 rund 2000 Wohnungen für 6000 Menschen realisieren. Derzeit handelt es sich um die größte Wohnungsbaustelle in Hessen. Axel Tausendpfund, Direktor des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, ist stolz auf solche Superlative. Denn er erwähnt auch, dass ein anderes Mitgliedsunternehmen seines Verbands, die ABG Frankfurt Holding, wenige Kilometer entfernt vom Schönhofviertel ein anderes Rekordprojekt umsetzt. Die Aufstockung und Erweiterung der Platen­sied­lung ist das größte Nachverdich­tungs­projekt in ganz Deutschland.