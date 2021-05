Kaum Toiletten am Mainufer : Das leidige WC-Problem

Wer am Mainufer spazieren geht, dem fallen sofort die Mülltonnen auf. Jede Laterne ist mit einer schwarzen Tonne ausgestattet, die grünen Aufkleber sorgen dafür, dass die Abfallbehälter auch nicht übersehen werden. Wer allerdings eine Toilette sucht, dem stellt sich eine ungleich schwerere Aufgabe. Denn öffentliche Klos sind nicht nur schlecht ausgeschildert – es gibt einfach zu wenige. Wer trotzdem eine Toilette findet, steht oft vor verschlossener Tür. Sehr unangenehm für jemanden, der dringend muss.

Eine ältere Frau, die auf einer Bank am Mainufer sitzt, kennt das Problem. „Das ist hier wirklich blöd mit den wenigen Toiletten“, sagt sie. Sie selbst wohne in der Nähe und könne im Fall des Falles einfach nach Hause gehen. „Aber am Wochenende, wenn hier so viele junge Leute sind, frage ich mich immer, was die machen, wenn die mal müssen.“ Viele von ihnen pinkeln einfach in die Büsche, wie ein Architekturstudent auch für sich selbst unverblümt zugibt. Gerade kommt er allerdings aus einem Dixi-Klo: „Ich wollte eigentlich in den Busch gehen, aber dann habe ich mir gedacht: In Sichtweite sind Dixi-Klos, das kann ich jetzt nicht bringen.“