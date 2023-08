So liest sich Selbstsicherheit. Unter dem Titel „Ein neues Frankfurt gestalten“ hat die im Römer regierende Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt im Jahr 2021 einen Koalitionsvertrag vorgelegt. Dabei wurde an vieles gedacht, was sich verbessern soll in den Jahren, die nun vergehen. Aber Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Frankfurt hatten die Verfasser nicht. Denn in dem dicken Vertragswerk mit 224 Seiten findet sich zu diesem Thema ein einziger, inhaltsleerer Satz: „Aufgrund der Bedeutung für Rhein-Main und Hessen sollen sich die Stadt Frankfurt und das Land Hessen abgestimmt für den Finanzplatz Frankfurt auf Bundes-, Europa- und internationaler Ebene partnerschaftlich einsetzen.“ So lesen sich Pflichtübungen in Selbstsicherheit. Dabei wollte man doch eigentlich etwas Neues versuchen, wie es in Erinnerung an den Documenta-Begründer Arnold Bode hieß.

Zeit dafür wäre es. Denn der Sorge um den Finanzplatz könnte für die Zeit bis zur nächsten Kommunalwahl eine größere Bedeutung zukommen, als es die Koalitionäre seinerzeit vermuteten. Im aktuellen „Global Financial Centres Index“ (GFCI) vom März 2023, der 120 Finanzzentren erfasst, reichte es für Frankfurt nämlich nur noch zu Platz 17. Damit rangiert die Stadt innerhalb der Europäischen Union nun hinter Paris (auf Platz 14) und Amsterdam (16) – und sogar nur noch knapp vor München (18), das in den vergangenen Jahren wegen der Stärke der dort ansässigen Versicherungen stark aufgeholt hat. Das ist eine bemerkenswerte Veränderung.