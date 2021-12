Verlust verarbeiten : Warum es wichtig ist zu trauern

Die Köpfe ihrer Mitschüler wandten sich ihr zu. Claudias Name war aufgerufen worden, weil sie schon mal jemanden aus dem engsten Familienkreis verloren hatte, als es in der Grundschulklasse irgendwo in Niedersachsen um das Sterben ging. Plötzlich war sie die Halbwaise, die mit Stiefmutter, ein Opfer. So wollte sie sich nicht sehen. So sieht sie sich nicht. Claudia Vormann blickt entspannt aus ihren braunen Augen und sagt heute, fast vier Jahrzehnte später: „Ich bin nicht arm dran.“

Toll war das damals trotzdem nicht. Nicht genug damit, dass Claudia Vormann ihre Mutter verloren hatte, als sie selbst gerade mal zwei Monate alt war. Als sie in die Grundschule kam, erzählten ihr Vater und seine neue Frau, mit der das Mädchen bis dahin aufgewachsen war, ihr davon. Es war erst nicht leicht, damit umzugehen, erinnert sich Vormann. Doch öffentlich so in eine Ecke gedrängt zu werden, das fühlte sich erst recht nicht gut an.

Vormann ist Diplompsychologin und Trauerbegleiterin. Heute setzt sie sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche, die einen so schweren Verlust erlitten haben wie sie, bessere Angebote bekommen, um den Tod zu verarbeiten. Immerhin vier Prozent der Kinder in westlichen Industrienationen sind davon betroffen.

Das einzige Angebot für trauernde Kinder in der Region

Damals gab es keine Trauergruppen für Kinder. Heute sieht es anders aus. Vormann leitet die Initiative Sternenzelt, für die F.A.Z.-Leserinnen und Leser in diesem Jahr spenden können. Vor elf Jahren wurde Sternenzelt gegründet; es ist das einzige Angebot für trauernde Kinder in der Region. 2020 stieg Vormann ein, nachdem sie schon zweieinhalb Jahre ehrenamtlich dort geholfen hatte. Mittlerweile führt sie die Geschäfte allein.

Vormann studierte Psychologie in Münster, kam vor 20 Jahren ins Rhein-Main-Gebiet und arbeitete in der Personalentwicklung bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der KfW-Bank. Als sie 40 Jahre alt war, sattelte sie um. Nun hilft sie mit ihrem Team Kindern und Jugendlichen, mit der Trauer fertig zu werden. Oder überhaupt damit anzufangen.

Trauer, das ist die Antwort auf einen schwerwiegenden Verlust. Doch oft lassen die Betroffenen sie gar nicht zu. Sie haben Angst vor dem Schmerz. „Aber es können auch Stärken entstehen“, sagt Vormann. Vielleicht soziale Kompetenzen oder eine Dankbarkeit für das, was da ist. So war es bei ihr selbst.

Ohne Trauern geht es nicht weiter, davon ist Vormann überzeugt. Es brauche eine Auseinandersetzung mit dem Verlust, um sich neu zu sortieren. „Es wird nie wieder so, wie es vorher war. Aber ich kann mich nur neu orientieren, wenn ich mich der Trauer stelle.“ Wie das Trauern aber aussieht, das ist sehr individuell.

Da sei zum Beispiel die wiederherstellungsorientierte Bewältigung, sagt Vormann. Ihr Vater reagierte so: Er setzte alles daran, dass seine kleine Tochter gut versorgt war, er organisierte, fütterte und funktionierte in einer Art Überlebensmodus, der nach außen erst mal gar nicht nach Trauer aussieht. Andere sind im Schock oder wie betäubt und können erst mal gar nichts mehr tun.

Für Kinder ist das Trauern anders als für Erwachsene. Sie verlieren mit dem Tod eines Elternteils selbst eine wichtige Bezugsperson, erleben aber zugleich, wie die anderen engen Bezugspersonen trauern. Daher versuchen sie oft, keine zusätzliche Belastung zu sein.

Sie brauchten für ihre Entwicklung deswegen auch trauerfreie Räume, sagt Vormann, in denen sie einfach Kind sein, herumtollen und sich mit Problemen wie der nächsten Klassenarbeit, dem Hobby oder der ersten Liebe beschäftigen können. Die bekommen sie bei Sternenzelt. Zudem gibt es Gesprächsgruppen, in denen sie andere betroffene Kinder treffen – für die sie keine Exoten sind.

Vormann kann in ihrer Arbeit heute gut nachvollziehen, wie es den Kindern geht. Denn vieles kennt sie. Als sie sich damals mit dem Tod ihrer Mutter ausein­andersetzen musste, herrschte in ihrem Kopf Chaos. Warum war es passiert? Wieso sie? Was bedeutet das alles? Wie konnte sie Kontakt zur Verstorbenen finden, von der alle immer nur sagten, sie sehe ihr ähnlich, mit der sie aber nie gesprochen, gelacht oder gestritten hatte? „Das prägt“, sagt Vormann. Inzwischen kann sie mit Trauer gut umgehen – sie ist ein von ihr akzeptierter Teil des Lebens. Dass die Gesellschaft sich mit dem Thema insgesamt mehr beschäftigt, ist Vormanns Wunsch. „Leben und Tod gehören dazu“, sagt sie. Doch oft hielten Erwachsene ihre Kinder fern von Ereignissen, die mit dem Tod zu tun haben.

Was jedoch passiert: Die Kinder entwickeln keinen Umgang mit dem Thema und sind, ebenso wie die Erwachsenen, überfordert, wenn jemand aus dem engsten Kreis stirbt. „Kinder brauchen Antworten, Erklärungen und Ehrlichkeit“, sagt Vormann. Sonst fühlten sie sich schnell außen vor und noch verlassener. Denn sie spürten das Unausgesprochene.

Doch Eltern trauten sich oft nicht, offen über das zu sprechen, was passiert ist – oder geschehen wird. Manchmal rufen bei Vormann etwa Menschen an, die sich nicht trauen, den Kindern von der schweren Krankheit eines Elternteils zu erzählen. Doch das Abschiednehmen sei sehr wichtig. „Es liegt eine Kraft im Abschiednehmen, vor allem für Kinder“, sagt Vormann. Es macht die Situation begreifbar. Auch, wenn es schmerzt.