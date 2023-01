Wechselspiel der Identitäten : Nachts Dragqueen, tagsüber in der Bank

Freitag Abend im Galli Theater, einer Kellerbühne in Frankfurt-Bockenheim. Jeder, wirklich jeder Platz ist besetzt. Und eine Minute nach acht geht es auch schon los. Scheinwerfer an, durch den Vorhang schlüpft Vanessa P., aufgehübscht, hautenges Kleid. Tanzt, räkelt sich, streckt sich, flirtet mit dem Publikum. Aus den Boxen ist „I will survive“ zu hören, der große Hit von Gloria Gaynor, die wohl bekannteste Hymne der Schwulen- und Lesben-Bewegung. Das Publikum braucht nicht lange, um aus sich herauszugehen. Smartphones werden in die Luft gereckt, es wird mitgesungen, geklatscht und gerne auch ein bisschen gejohlt. Dann kommen, nach und nach, die anderen „Showgirls“ auf die Bühne: Lady Hush, Betty Rose und Clementine Charpentier, die später mit viel Inbrunst Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ singen wird.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Seit 20 Jahren schon tanzen die „Showgirls“. Und Vanessa P. ist ihre Anführerin. Oder auch: ihr Anführer. Denn Evangelos „Wango“ Deligiannis, der Mann hinter der Kunstfigur Vanessa P., ist ein Travestiekünstler, eine Dragqueen. Sich zu verkleiden, in andere Rollen und das andere Geschlecht zu schlüpfen ist seine Leidenschaft. Seit 1992 tritt er als Vanessa P. in Frauenkleidern auf, seit 2002 ist er Gastgeber der „Showgirls“-Reihe. Deligiannis hat auf vielen Christopher Street Days getanzt, er ist bei Geburtstagen, Hochzeiten und Firmenfesten und in Szeneclubs aufgetreten, eine Zeit lang auch als Go-go-Tänzerin. Aber Wango Deligiannis gibt es nicht nur im Fummel, sondern auch im Business-Outfit. Feines Hemd, Sakko, Anzughose, Dreitagebart. So treffen ihn die Besucher der Privatbank an, an deren Empfang er arbeitet. Höflichkeit und Etikette, darauf kommt es in seinem Zweitjob an, sagt Deli­giannis. Und dass man gut organisiert ist, den Überblick behält.