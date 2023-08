Wanderfalken in Frankfurt : Jäger in den Hochhausschluchten

Seit 40 Jahren jagen Wanderfalken am Himmel über Frankfurt. Ihr Tisch ist reich gedeckt, wie Futterreste zeigen. Und in der künstlichen Felsenlandschaft der Großstadt brüten sie gerne.

Da stürzt er nieder. Mit 320 Stundenkilometern? Nein, dafür war er nicht hoch genug. Welchen Vogel er in den Fängen hat, ist nicht auszumachen. Einen Turmfalken? Eine Ringeltaube? Einen Grünspecht? Der Tisch ist reich gedeckt in der Kleingarten-Anlage „Feldbergblick“. Darüber, im Fernmeldeturm, nisten Wanderfalken. Schon 1983 hatte sich das erste Frankfurter Brutpaar im „Ginnheimer Spargel“, der eigentlich in Bockenheim steht, niedergelassen: im dritten Lüftungsloch von oben.

Damals sind drei Jungfalken ausgeflogen, in diesem Jahr vier. In 40 Jahren waren es insgesamt 56. Mit dem Fernglas konnte man im Juni beobachten, wie ein junger Falke im weißen Daunenkleid hinaus auf das Anflug- und Abfluggitter torkelte, das der Falkner Helmut Anhäuser den Vögeln einst auf 160 Meter Höhe installiert hatte. Durch zwei Gucklöcher in der Zugangstür von innen kann Ingolf Grabow vom Naturschutzbund Deutschland (NABU), die Brut beobachten und betreuen.

Einen Wanderfalken im Sturzflug jagen zu sehen, ist ein seltenes Geschenk der Natur. Zumal diese Greifvögel in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hierzulande fast ausgestorben waren. In Hessen gab es 1978 nur noch ein einziges Brutpaar im südlichen Odenwald, das aber zuletzt auch keinen Nachwuchs mehr hatte. Das Insektizid DDT hatte die Eier brüchig gemacht und zu erhöhter Sterblichkeit geführt.

Umweltgifte in der Nahrungskette

Denn Wanderfalken stehen als Räuber am Ende der Nahrungskette und nehmen die Umweltgifte auf, die sich in ihren Beutevögeln angereichert haben. Schon 1974 war DDT verboten worden. Regional bildeten sich Arbeitskreise zum Schutz der Wanderfalken. So wurden zwischen 1977 und 1992 in Nordhessen 170 nachgezüchtete Jungfalken erfolgreich ausgewildert. Grabow schützte damals einen Brutplatz am Hohen Meißner vor zweibeinigen Nesträubern.

Jetzt gibt es in Hessen wieder 150 Revierpaare und in ganz Deutschland etwa tausend. „Wanderfalken sind nicht mehr vom Aussterben bedroht“, schreibt Grabow in seinem Jubiläumsbericht, in dem er die Frankfurter Nistplätze und ihre Brutgeschichte akribisch aufgezeichnet hat. Denn auch hier in der Großstadt wurden Wanderfalken ausgewildert: Zwischen 1982 und 1988 setzte Anhäuser auf der Hauptfeuerwache am Ostbahnhof 14 Falken frei. Dem damaligen Branddirektor Ernst Achilles sei Dank.

Einer der Falken hat in Frankfurt 15 Jahre überlebt. Die künstliche Felsenlandschaft der Skyline behagte den Flugräubern. Mittlerweile haben acht bis zwölf Brutpaare an etwa 15 Nistplätzen jedes Jahr sechs bis neun erfolgreiche Bruten aufgezogen. „In den 40 Jahren sind circa 418 Jungfalken in Frankfurt ausgeflogen“, sagt Grabow.

Brüten auf der Commerzbank

Auf der Europäischen Zentralbank ist trotz Kiesschüttung noch kein Falke groß geworden, zu schräg ist die Dachfläche. Aber als Ansitz taugt die EZB den Wanderfalken seit 2015. Erfolgreicher waren die Elternvögel auf der Commerzbank. Hier brüten Wanderfalken seit 2007. Einige Mitarbeiter lieferten dem NABU wichtige Informationen. „Inzwischen ist der Kontakt schwierig geworden“, bedauert Grabow. 2013 wechselten die Vögel auf die oberste Dachfläche in 258 Meter Höhe und brüten seitdem auf dem nackten Boden.