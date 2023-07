Aktualisiert am

Das Waldstadion wird vor allem als Spielstätte der Frankfurter Eintracht wahrgenommen. Es wird aber auch für andere Zwecke genutzt. Für Konzerte von the Weeknd oder den „Monster Truck Jam“ wird binnen weniger Tage umgebaut.

Am Mittwochmittag scheint es, als würde das Frankfurter Waldstadion vor einem grundlegenden Umbau stehen. Ein halbes Dutzend Trucks bringen mit ihren riesigen Anhängern auf insgesamt 350 Fahrten 3000 Kubikmeter Erde, die auf einem Parkplatz in 200 Metern Entfernung gelagert werden, ins Innere des Stadions. Vom Rasen, auf dem die Fußballprofis der Eintracht ihre Bundesligaspiele bestreiten, ist schon lange nichts mehr zu sehen. Anstelle von Sebastian Rode, Mario Götze oder Randal Kolo Muani bewegen sich acht Planierraupen und Raupenbagger unterschiedlichster Größe über das Spielfeld. Es wird keine Viererkette verschoben, sondern eine Unmenge an Sand, nicht das Mittelfeld wird verdichtet, sondern der Boden – zu kleinen Hügeln.

Statt filigraner Kunst am Ball soll am Samstag auf dem Feld ein Spektakel gezeigt werden, das ein wenig gewöhnungsbedürftig ist: Beim „Monster Truck Jam“ fahren überdimensionierte, dreieinhalb Meter hohe Fahrzeuge – meist modifizierte Pick-ups mit Reifen von mehr als anderthalb Metern Durchmesser und schier wahnsinniger Motorleistung – über Schrottautos und aufgeschüttete Hügel, bestreiten Rennen oder vollführen spektakuläre Stunts bis hin zum Rückwärtssalto.