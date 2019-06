Waldbrand : Feuer im Frankfurter Stadtwald

Aktualisiert am

Im Frankfurter Stadtwald brennt am Samstagnachmittag eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Erst am frühen Abend haben die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Hinweise über die Brandursache gibt es noch nicht.

Waldbrandgefahr: Trockenes Laub am Boden des Frankfurter Stadtwaldes kann leicht durch Glasscherben oder Zigaretten entzündet werden. Bild: Wolfgang Eilmes

Die Feuerwehr in Frankfurt ist am Samstagnachmittag zu einem Brand im Frankfurter Stadtwald ausgerückt. Angaben eines Sprechers der Einsatzkräfte zufolge, ist eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern betroffen. Auf dem Nachrichtendienst Twitter schrieb die Feuerwehr, dass der Brand im „Bereich Dornhöfer / Bussardschneise“ ausgebrochen sei. Die Brandursache ist noch unklar.

Neben der Berufsfeuerwehr halfen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen bei der Brandbekämpfung. Insgesamt waren zunächst etwa 25 Kräfte im Einsatz, wie der Sprecher sagte. Die Versorgung mit Löschwasser wurde durch ein Großtankläschfahrzeug sichergestellt. Insgesamt seien 12.000 Liter Wasser verbraucht worden, erklärte die Feuerwehr auf Twitter.

Viele hessische Wälder gelten derzeit als so ausgetrocknet, dass erhöhte Waldbrandgefahr herrscht. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hatte für Samstag Temperaturen von bis zu 36 Grad prognostiziert. Mindestens bis zum Beginn der neuen Woche bestehe flächendeckend mittlere bis örtlich sehr hohe Waldbrandgefahr, warnte das Umweltministerium. Spaziergänger und Ausflügler müssten daher besonders vorsichtig und aufmerksam sein. Gerade in Waldbeständen, die durch Borkenkäfer abgestorbenen sind, sei die Gefahr hoch, da dort viel trockenes Holz liege.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt Frankfurt wegen der Trockenheit ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen in Parks verhängt. Offenes Feuer und Rauchen sind im Wald ohnehin nicht erlaubt. Auch von liegen gelassenen Flaschen und Glasscherben oder entlang von Straßen aus dem Fenster geworfenen Zigarettenkippen gehe laut Umweltministerium Gefahr aus. Seit Jahresbeginn kam es den Angaben zufolge zu etwa 40 Waldbränden, bei denen eine Fläche von insgesamt rund 10 Hektar brannte.