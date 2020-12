Mit Decken gegen die Kälte : Wärmespender für den Mathe-Unterricht

Müssen am Platz bleiben: die Decken in einem Klassenzimmer der Elsa-Brändström-Schule im Frankfurter Westend Bild: Lucas Bäuml

Für Julius waren die offenen Fenster kein großes Thema. Der acht Jahre alte Grundschüler aus dem Frankfurter Westend kam eines Abends eher zufällig darauf zu sprechen, als er seinen Eltern von der Schule erzählte. In hessischen Klassenzimmern ist wegen der Corona-Pandemie alle 20 Minuten Stoßlüften angesagt. Die Luft, die dann hereinströmt, ist aber nicht nur frisch, sondern jetzt im Dezember auch kalt. Was der Sohn nur nebenbei erwähnte, ließ die Eltern daher aufhorchen – und brachte sie auf eine Idee. Die hat Julius’ Vater Christoph Kehr-von Plettenberg jetzt verwirklicht: Er ist zu Ikea nach Nieder-Eschbach gefahren und hat für etwas mehr als 310 Euro 80 „Polarvide“ gekauft. So heißen die 130 mal 170 Zentimeter großen Polyesterflauschdecken des Möbelhauses. „Polarvide“ gibt es auch in Grau, aber der Vater hat nur rote und blaue auf den Einkaufswagen gestapelt.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Jetzt steht Kehr-von Plettenberg, Angestellter der Deka-Bank, auf dem Hof der Elsa-Brändström-Grundschule und freut sich. Um den Vater herum rennen Kinder mit Masken. Drinnen im Foyer stapeln sich die Deckenrollen. Vor ein paar Minuten hat er sie der stellvertretenden Schulleiterin übergeben. Auch im Namen seiner Frau, die Richterin am Landgericht Frankfurt ist. Die beiden wollen Wärme spenden, und zwar nicht nur im wörtlichen Sinn. Die Vorweihnachtszeit sei, so formuliert es Kehr-von Plettenberg, „ein guter Zeitpunkt, um an die Kinder das Signal zu senden: Wir stehen euch bei, wir sind in Gedanken bei euch.“ Viele Eltern seien „arbeitsbedingt froh“, dass die Schulen geöffnet blieben. Aber viele hätten eben wegen ihrer Arbeit zurzeit besonders viel um die Ohren. Deshalb sollen die Kinder auch im Unterricht spüren: Wir sind für euch da.