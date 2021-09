Nach Einsatz in Frankfurt : Vorwürfe gegen Polizisten nach tödlichen Schüssen

Nach dem Tod eines Mannes Ende im Frankfurter Stadtteil Griesheim, wird nun der Verdacht des Totschlags geprüft. Die Ermittlungen gegen zwei an dem Einsatz beteiligte Polizisten würden „ganz neutral wegen der Schussabgabe geführt“ und dauerten an, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Einzelne Ermittlungsergebnisse wolle man, bevor die Untersuchungen abgeschlossen sind, noch nicht bekanntgegeben. Dass gegen Polizeibeamte, die bei einem Einsatz Schüsse abgeben, ermittelt wird, ist übliche Vorgehensweise.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Zu dem Einsatz an der Wohnung des psychisch kranken Mannes am 22. Juni war es gekommen, weil ein Nachbar bei ihm laute Stimmen gehört und deshalb die Polizei gerufen hatte. Drei Beamte erreichten wenig später die Wohnung. Den Einundvierzigjährigen sollen die Polizisten dabei mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet an der Wohnungstür angetroffen haben. Es kam zu einer Auseinandersetzung, einen der Beamten habe der Mann wenig später die Treppe heruntergestoßen, dabei sei er in Besitz einer Dienstwaffe gelangt. Daraufhin sei es zu der Schussabgabe gekommen. Der verletzte Mann zog sich in die Wohnung zurück und starb schließlich an inneren Blutungen.

Schwestern erheben schwere Vorwürfe

In der Frankfurter Rundschau haben nun die Schwestern des Getöteten Zweifel an der bislang bekannten Darstellung der Geschehnisse geäußert. Von Nachbarn hätten sie erfahren, dass es zunächst ein längeres Gespräch zwischen dem Mann und den Polizeibeamten gegeben habe, bevor die Situation eskalierte, erklärten sie der Zeitung.

Der Polizei werfen sie vor, dass sie nicht deeskalierend auf ihren Bruder eingewirkt habe, obwohl seine psychische Erkrankung bekannt gewesen sei. Darüberhinaus beklagen die Schwestern, dass ihrem Bruder nicht rechtzeitig geholfen worden, dass zu viel Zeit verstrichen sei, bevor die Polizei nach der Eskalation wieder in die Wohnung gegangen sei. „Er ist langsam verblutet, das ist das, was uns verrückt macht“, sagte eine der Frauen der Frankfurter Rundschau.