Vorstellung übers Deutschsein : Ausgezeichnet integriert

Als ich 2001 für das Studium von Israel nach Deutschland kam, freute ich mich, nun endlich „die Deutschen“ kennenzulernen. Ich hatte schon viel von ihnen gehört – aus Geschichtsbüchern, Filmen und Erzählungen von meinen Großeltern. Zu meiner großen Überraschung gab es auf dem ganzen Stockwerk meines Münchner Studentenwohnheims nur einen einzigen Deutschen. Das war Ahmed. Er studierte Elektrotechnik und erklärte sich gleich in der ersten Woche bereit, mich zum Oktoberfest zu begleiten. Mutig. Es war kurz nach 9/11. Ahmed, der damals einen talibanesken Bart trug, wurde argwöhnisch beäugt, während ich zu meiner Verblüffung en passant als Deutscher durchgehen konnte – zumindest bis ich den Mund aufmachte, um uns radebrechend zwei Maß zu ordern.

Ahmed war übrigens ein angenehmer, bescheidener Typ. Weder emotionslos noch besonders pünktlich oder ordentlich, entsprach also kaum dem Klischee vom Deutschen, mit dem man – nicht nur – in Israel aufwächst. Spätere Begegnungen mit zahlreichen Stefans und Ulrikes, die sich auch überhaupt nicht typisch deutsch gebärden wollten, haben meine Hoffnung irgendwann zerstreut, in diesem Leben noch einmal „richtige Deutsche“ kennenzulernen.