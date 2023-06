Wer will Eintracht Frankfurt sein? Ältere Fußballfans würden von der launischen Diva sprechen, von einem familiär geführten Unternehmen, in dem es Stars und Skandale gibt, in dem bittere Niederlagen zur Gewohnheit und große Erfolge zur Ausnahme gehören, in dem der Zusammenhalt aber außergewöhnlich und die Einheit von Verein und Fans allen bewusst ist.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Vor dem bisher letzten Pokalsieg der Eintracht am 19. Mai 2018 hatten ältere Anhänger 30 Jahre auf einen Titel warten müssen. Jüngere Sympathisanten kennen den Verein aber nur als neuen Liebling in Fußballdeutschland, der stets auch ein Anwärter auf Titel ist. Kann die Eintracht beiden gerecht werden, den alteingesessenen Zuschauern und denen, die erst wegen der jüngsten Titel ins Stadion strömen? Und was bedeutet die neue Euphorie, die um den Klub entstanden und die nicht vom Ausgang des DFB-Pokalendspiels abhängig ist, für dessen Zukunft?