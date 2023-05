Vor 50 Jahren ist die Frankfurter Zeil für Autos und Lastwagen gesperrt und zur Fußgängerzone umgewandelt worden. Am 8. Mai 1973, einem Dienstag, rückten Arbeiter am Morgen an der Kreuzung Zeil / Kurt-Schumacher-Straße an und versperrten mit Betonblöcken die Zufahrt zu Deutschlands umsatzstärkster Einkaufsstraße. Die Männer vom Straßenbau hätten es ungewöhnlich eilig gehabt, berichtete ein Beobachter. Sie hätten auf die übliche Frühstückspause verzichtet und erst nach vollbrachter Tat ihre Stullen ausgepackt. Um 10.30 Uhr war auch die Durchfahrt an der Katharinenkirche verbarrikadiert, die Nebenstraßen zur Zeil wurden ebenfalls im Laufe des Tages gesperrt und zu Sackgassen gemacht.

Lange ist in Frankfurt um die Umwandlung der Zeil in eine Fußgängerzone gerungen worden, sehr lange, nämlich mehr als ein Jahrzehnt lang. Angesichts des starken Verkehrs auf der Konsummeile, der annähernd so hoch wie auf einer Autobahn war, wussten oder ahnten viele, dass es so nicht weitergehen kann. Die Abgase, der Verkehrslärm, die Gefahr für die einkaufenden Passanten auf den für eine großstädtische Einkaufsstraße zu schmalen Gehwegen – viele wollten das nicht mehr hinnehmen und drängten auf Veränderungen.