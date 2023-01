Als ein Pilot mit Flugzeugabsturz in Frankfurt in drohte

Vor 20 Jahren : Als ein Pilot mit Flugzeugabsturz in Frankfurt in drohte

Stundenlang kreist ein gekaperter Motorsegler über der Frankfurter Innenstadt. Der Pilot droht, in ein von der Europäischen Zentralbank genutztes Hochhaus zu fliegen. Erinnerungen an den 5. Januar 2003.

Das Stadtgespräch am 5. Januar 2003 ist eigentlich ein anderes. Der Main ist über die Ufer getreten, der Höhepunkt der Hochwasserwelle steht bevor, über 5,40 Meter sind prognostiziert. Schutzwände schirmen den Römerberg zum Fluss ab, Helfer befüllen Tausende Sandsäcke, das Trinkwasser wird vorsorglich mit Chlor versetzt. An jenem Sonntag aber strahlt die Sonne vom Himmel, die Frankfurter zieht es in Scharen an den Main, um sich die überfluteten Uferstraßen anzuschauen und Erinnerungsfotos zu schießen.

Als der kleine Flieger mit den lang­gestreckten, schmalen Tragflächen am wolkenlosen Nachmittags-Himmel auftaucht, denken die Hochwassertouristen erst einmal an nichts Böses. Vielleicht ein Aufklärungsflug. Dann aber spricht sich herum, dass der Motorsegler entführt worden sei. Über Lautsprecher sagt die Polizei durch, die Innenstadt sei gesperrt, Passanten sollten sich über die Untermainbrücke nach Sachsenhausen begeben. Ein Polizist verleiht der Aufforderung Nachdruck: „Verlassen Sie die Gefahrenzone!“

Unterdessen zieht der Motorsegler seine Runden über der City, fliegt mal höher, mal tiefer zwischen den Hochhaustürmen hindurch, scheint ins Trudeln zu geraten, stabilisiert sich wieder und fliegt eine weitere bedrohliche Schleife. Denjenigen, die das beobachten, kommen unwillkürlich die Bilder vom 11. September 2001 in den Sinn, als zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York steuerten. Schon damals hatte man in „Mainhattan“ über die Gefahr ähnlicher Anschläge auf die Frankfurter Bankentürme spekuliert. Sollte dieser Tag jetzt gekommen sein?

Die Angst ist begründet, auch wenn es sich bei der Maschine nicht um eine Boeing 767, sondern nur um einen Sportflieger namens Super-Dimona HK 36 TC handelt. Um 14.55 Uhr war die Maschine auf dem Flugplatz im südhessischen Babenhausen gekapert worden. Der Entführer ist ein 31 Jahre alter Psychologie-Student aus Darmstadt, der vor langem einen Flugschein gemacht, ihn aber nicht erneuert hatte. Auf dem Flugplatz gibt er an, einen Rundflug machen zu wollen, drängt den Piloten dann mit vorgehaltener Waffe aus der Maschine und nimmt Kurs auf Frankfurt. Gegen 15.30 Uhr teilt er dem Tower des Rhein-Main Airports mit, er habe in zwei Stunden keinen Sprit mehr. Dann werde er den Flieger in das Hochhaus der Europäischen Zentralbank (EZB) am Willy-Brandt-Platz steuern. Der Turm wird umgehend geräumt.

Zwei Kampfjets auf Abfangkurs

Ein Fernsehsender führt ein Live-Interview mit dem Piloten, was medienethisch bedenklich sein mag, aber doch Aufschlüsse bringt. Der Einunddreißigjährige sagt, er wolle niemanden töten, aber sein eigenes Leben mit dem Sturz in das Hochhaus beenden. Damit wolle er an die amerikanische Astronautin Judith Resnik erinnern, die 1986 bei der Explosion der Raumfähre Challenger gestorben war. „Sie verdient mehr Aufmerksamkeit, sie war die erste jüdische Astronautin, und möglicherweise deswegen wird sie gar nicht richtig beachtet.“ Deshalb fordere er auch, mit Verwandten Resniks in Baltimore zu telefonieren.

Über Funk hält der Student Kontakt mit der Flugsicherung. Ein Polizeipsychologe gewinnt den Eindruck, der Einunddreißigjährige sei kein Terrorist, leider aber unter „Realitätsverlust“. Eilends zurate gezogene Baufachleute beruhigen: Sollte der Mann seine Drohung wahr machen und mit dem Sportflieger in den EZB-Turm fliegen, seien keine schweren Schäden zu erwarten. Sorge bereitet aber, dass der unsichere Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verlieren und in eine Menschenmenge stürzen könnte.

Mehrmals kommen die Tragflächen des Motorseglers den Hochhäusern gefährlich nahe. Als er im Tiefflug über die Zeil gleitet, geraten die Menschen auf der Einkaufsstraße in Panik. Zwei Hubschrauber der Polizei und des Bundesgrenzschutzes versuchen, den Motorsegler zur Landung zu bringen. Auf Geheiß des Bundesverteidigungsministeriums steigen in Neuburg an der Donau zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr auf. Noch heute erinnern sich viele Frankfurter an das Rauschen, das die Phantom-Jets am Himmel über der Stadt erzeugen.

„Seit New York ist alles möglich“

Am Boden werden alle möglichen Vorkehrungen für einen Absturz getroffen. Das gegenüber der EZB gelegene Schauspielhaus bricht eine Vorstellung ab und bringt die Besucher innerhalb des Gebäudes in Sicherheit, der Frankfurter Flughafen stellt den Betrieb ein, schließlich werden sämtliche Mainbrücken und die gesamte Innenstadt gesperrt. Am Hauptbahnhof fordern Polizisten die Reisenden auf, sich in die unterirdische B-Ebene zu begeben. Gerüchte machen die Runde, dass auch in anderen Städten Flugzeuge entführt worden seien: „Seit New York ist doch alles möglich“, meint ein Passant.

Die Befürchtungen bewahrheiten sich aber nicht. Als gegen 17 Uhr die Dämmerung in Dunkelheit übergeht, beendet der Pilot seine letzte Schleife und dreht nach Südwesten ab. Kurz darauf landet er auf dem Frankfurter Flughafen, wo er sofort festgenommen wird. Seine Pistole entpuppt sich als Schreckschusswaffe, der Flugbetrieb wird wiederaufgenommen. In der Frankfurter Innenstadt macht sich Erleichterung breit. In den folgenden Tagen diskutiert die Politik darüber, unter welchen Bedingungen Irrflieger abgeschossen werden und wie Kleinflugplätze besser gesichert werden können. Zu einem Vorfall wie vor 20 Jahren ist es in Frankfurt aber nicht mehr gekommen.