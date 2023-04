Dann lieber Apfelwein: In Karikaturen wie auf dieser Postkarte lebte die Erinnerung an den Frankfurter „Bierkrieg“ fort. Bild: Institut für Stadtgeschichte

Eine wütende Menge, die eine Schneise der Verwüstung durch die Stadt zieht, dabei Gaststätten kurz und klein schlägt, Bierfässer auf die Straße kippt, Belegschaften von Brauereien, die sich mit glühenden Schürhaken gegen den Mob zur Wehr setzen – für eine solche bürgerkriegsähnliche Eskalation ist die Frankfurter Polizei nicht gewappnet. In höchster Not ruft sie das kurhessische Infanterieregiment zu Hilfe, das seit dem Anschluss an Preußen im Karmeliterkloster stationiert ist. Als das Militär eingreift, kommt es zu einem Blutbad: Die Infanteristen feuern wahllos in die Menge, 20 Menschen sterben, unter ihnen ein zehnjähriger Junge und eine Greisin.

Der „Frankfurter Bierkrawall“ am 21. April 1873 geht in die Annalen der Stadt ein. Seit dem Septemberaufstand 1848 hatte Frankfurt nicht mehr solch schwere Unruhen erlebt. Der Anlass war vermeintlich geringfügig. Am 1. April 1873 hatten die Frankfurter Brauereigaststätten den Bierpreis von 4 Kreuzer um einen halben Kreuzer erhöht. Was die Gemüter zusätzlich erregte: Da es keine Halbkreuzer-Münzen gab, mussten die Zecher für das Bier erst einmal fünf Kreuzer bezahlen. Dafür stellte ihnen der Wirt zwar einen Gutschein über einen halben Kreuzer aus, aber der war nur bei ihm selbst einzulösen. Eine Art Knebelvertrag.

Konflikte ums Bier waren keine Seltenheit

Seit dem Mittelalter war der Gerstensaft, ob mit oder ohne Alkohol, ein wichtiges, ja lebenswichtiges Nahrungsmittel, jedenfalls für die einfachen Schichten. Die heute nur noch scherzhaft verwendete Bezeichnung „flüssiges Brot“ war völlig berechtigt, auch aus Sicht der schlecht bezahlten Handwerker und Arbeiter im gründerzeitlichen Frankfurt. Unter Historikern umstritten ist, ob der Frankfurter Bierkrawall eher als Randale eines betrunkenen Mobs oder als sozialrevolutionärer Aufstand zu werten ist – ähnlich wie zum Beispiel der Mehlkrieg im Frankreich des Jahres 1775, der als Vorbote der Französischen Revolution betrachtet wird.

Konflikte ums Bier waren im Deutschland des 19. Jahrhunderts keine Seltenheit. Beispiele sind die „Münchner Bierrevolution“, die sich 1844 gegen die Preiserhöhung durch den bayerischen König Ludwig I. erhob, der Würzburger Bierkrawall, bei dem es 1866 auch zu antijüdischen Ausschreitungen kam, oder der Göttinger Bierkrawall, bei dem es nicht um den Preis, sondern die Durchsetzung der Sperrstunde ging.

Es spricht also einiges dafür, das Bier als Faktor zu betrachten, der eine revolutionäre Situation herbeizuführen vermag. Zumindest dann, wenn eine Verknappung oder Verteuerung des Grundnahrungsmittels zu einer „Verschärfung der Not und des Elends der unterdrückten Klassen über das gewohnte Maß hinaus“ führt. Und auch wenn man der Definition Lenins nicht folgen mag: Objektiv zutreffend ist, dass es beim Frankfurter Bierkrawall um als ungerecht empfundene soziale Bedingungen ging, dass sich die Gewalt aus dem Volk und die Gewalt der herrschenden Klasse gegenüberstanden – und dass sich die preußische Obrigkeit letztlich durchsetzte.

Angreifer mit kochendem Bier überschüttet

Seinen Ausgang nimmt der Frankfurter Aufstand vor 150 Jahren auf der Frühjahrsmesse, die im April 1873 auf dem Bleichgarten, einem großen Platz an der Breiten Gasse, gefeiert wird. Die Arbeiter haben am letzten Messetag, dem 21. April, traditionell frei, die Gespräche auf dem Festplatz kreisen um die Erhöhung des Bierpreises. Im Laufe des Nachmittags wächst die Empörung, in ähnlichem Maß steigt der Alkoholpegel. Gegen vier Uhr tut sich eine etwa hundertköpfige Gruppe zusammen und formiert sich zu einem Protestzug durch die Innenstadt. Ein roter Vorhang wird zur Fahne umfunktioniert, hinter der die Menge herläuft und „Mir wolle Batzebier“ skandiert. Ein Batzen – das sind vier Kreuzer, der Bierpreis vor der Erhöhung.