Verkehrsprojekte dauern lange? Ja, sicher. Aber auch in scheinbar unkomplizierteren Epochen ohne überzogenes Planungsrecht benötigten sie viel Zeit. Mehr als zwei Jahrzehnte dauerte es von den ersten Überlegungen für einen zentralen Bahnhof in Frankfurt bis zu seiner Eröffnung am 18. August 1888. Zwei Jahrzehnte – so viel Zeit, wie derzeit in etwa kalkuliert wird bis zur Eröffnung des Fernbahntunnels unter der Innenstadt. Sollte sich dieses ehrgeizige Projekt bis ungefähr 2040 verwirklichen lassen – es wäre eine eigentümliche Parallelität über die Generationen hinweg. Zweimal zwei Jahrzehnte, für den Bau des herausragendsten Gebäudes für den Verkehr im 19. Jahrhundert in der Stadt und für seine wichtigste Veränderung seitdem nun im einundzwanzigsten, zugleich die späte Heilung eines Geburtsfehlers.

Denn der Frankfurter Hauptbahnhof, dessen Eröffnung sich am Freitag zum 135. Mal jährt, mag seit dem ersten Tag und bis heute von noch so zentraler Bedeutung für den Verkehr der Stadt, der Region und des ganzen Landes sein – er hat eben das Manko, dass er ein Kopfbahnhof ist, dass also die Züge die Fahrtrichtung wechseln müssen. Dieses Manöver kostet Zeit, wenn es auch bei den modernen Triebwagenzügen vom ICE bis zur Regionalbahn mit Führerständen auf beiden Seiten einfacher ist als beim Einsatz von Lokomotiven, die ab- und angekoppelt werden müssen. Zudem wird die zentrale Lage des Hauptbahnhofs damit bezahlt, dass die Züge in Richtung Osten und von dort kommend einen weitläufigen Halbkreis um Frankfurt herum fahren mit zweifacher Mainüberquerung.