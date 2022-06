Von der Laufbahn bis zum Niddapark : Wo Frankfurt gern laufen geht

Am Mittwoch steht die Frankfurter Innenstadt nach zwei Jahren Coronapause end­lich wieder ganz im Zeichen der Läufer: Bei der J.P. Morgan Corporate Challenge gehen gut 24.000 Läufer in Gruppen von mehr als 1000 Unternehmen auf eine 5,6 Kilometer lange Strecke, nachdem das Benefiz-Event – die Deutsche Sporthilfe und die Deutsche Behindertensportjugend sind die Be­güns­tigten – in den Pandemiejahren 2020 und 2021 lediglich virtuell stattgefunden hatte. Während vor Corona einmal 73.000 Teilnehmer für einen Weltrekord in einem Firmenlauf gesorgt hatten, nimmt sich das Comeback zwar deutlich kleiner aus, für die Sportler dürfte es da­für etwas komfortabler werden als im läuferischen Lindwurm, der sich arg langsam durch die Häuserschluchten zwischen den Bankentürmen schlängelte.

Für den um 19 Uhr beginnenden Lauf und vor allem die 700 Läufer große erste Startergruppe, die um den Sieg in einer Zeit knapp über 15 Minuten läuft, wird ein großer Teil der Innenstadt mehrere Stunden abgesperrt. Aber auch sonst bietet Frankfurt abseits des Bankenviertels viele Strecken für den Hobbyläufer. Wir haben vier Prominente gebeten, uns ihre Lieblingsstrecke und ihre Herangehensweise ans Laufen zu erläutern. Die wichtigste Erkenntnis: Es muss nicht immer der Main sein. Frankfurt bietet Laufstrecken für jeden Geschmack und in jeder Ecke der Stadt.