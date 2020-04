Von Corona-Infektion genesen : Wie ein Sack Zement auf der Brust

Aktualisiert am

Hat einen anstrengenden Kampf gegen das Virus hinter sich: Die Frankfurterin Nina Marewski Bild: privat

Die Frankfurterin Nina Marewski hat eine Corona-Infektion überstanden. Sie berichtet über einen vergeblichen Anruf unter 112 und Hilfe in der Not in Hanau. Und warnt davor, die Infektion zu unterschätzen.