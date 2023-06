Aktualisiert am

So gelingt sozialer Aufstieg : Vom Flüchtlingskind zum Berater

Keine Ahnung von Wein, noch nie Ski gefahren, die Eltern Flüchtlinge: Als Kind dachte Revin Kapoor, bei den ganz Großen schafft er es nicht. Jetzt arbeitet er in Frankfurt als Berater bei McKinsey.

Er ist kein Spieler. Trotzdem hat Revin Kapoor alles auf eine Karte gesetzt. Die heißt: Bildung. Sie war sein Ticket raus aus einer Welt, in der Kinder in Gemeinschaftsunterkünften geboren werden. In der es auf dem Schulhof nicht darum geht, wo man dieses Jahr Urlaub macht. Weil man keinen Urlaub macht.

Als Schüler im Frankfurter Stadtteil Nied hat Revin Kapoor öfter gehört, dass er eh kein Abitur packt. Mach lieber ein Fachabi, Studieren ist doch nichts für dich – so hätten seine Lehrer geredet, erzählt der junge Mann. Er sitzt dabei im Taunusturm, 170 Meter über der Stadt. Unter ihm glitzert der Main in der Sonne, vor ihm steht eine kleine Flasche gekühltes Mineralwasser, seine Füße stecken in Bootsschuhen.