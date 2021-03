Volt in Frankfurt : „Es gibt Überschneidungen mit Rot-Rot-Grün“

Volt war die Überraschung bei der Kommunalwahl in Frankfurt. Mit vier Stadtverordneten könnten sie sogar zum Zünglein auf der Waage werden. Auf jeden Fall will die junge Partei mitregieren. In anderen Städten tut sie das schon – große kommunalpolitische Erfahrungen haben ihre Frankfurter Vertreter aber nicht. Im Interview stellen sich die vier Jung-Parlamentarier vor.

Zugegeben, es ist ungewöhnlich, mit vier Menschen ein Interview zu führen. Aber man will Sie kennenlernen, weil Sie die erste Volt-Fraktion im Römer bilden. Wie bildet man eine Fraktion?