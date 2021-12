Virtuelle Realität : Lernen im digitalen Krankenzimmer des Grauens

Aktualisiert am

Eine Medizinprofessorin der Frankfurter Goethe-Uni hat sich einen digitalen „Room of Error“ ausgedacht. Darin können Studenten, Ärzte, Pfleger und Sanitäter lernen, was im Klinikalltag schief laufen kann.

Nussjoghurt für die Allergikerin: Hier stimmt so einiges nicht. Bild: Universitätsklinikum Frankfurt

Beatrice Baumann ist wirklich zu bedauern. Schlimm genug, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat und deswegen in die Klinik musste. Zu allem Unglück aber ist die alte Dame auch noch in einem Krankenzimmer des Grauens gelandet.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Nachdem sie vom Röntgen zurückgebracht wurde, hat man vergessen, den Schlauch ihrer Sauerstoffmaske anzuschließen. Selbst um Hilfe klingeln kann sie nicht, der Handschalter mit dem Notknopf liegt außer Reichweite auf dem Boden. Ebenfalls nicht greifbar ist ihr Rollator – er steht am anderen Ende des Zimmers. Schlimmes befürchten lässt auch der Name auf dem Blutproben-Röhrchen, das auf dem Nachttisch liegt: Bernd Baumann. Weitere bedrohliche Verwechslungen offenbart ein Blick in Frau Baumanns digitale Krankenakte. Dort ist vermerkt, dass sie gegen Penicillin und Nüsse allergisch ist. Trotzdem hat irgendjemand angeordnet, dass sie Penicillin bekommt. Und auf dem Essenstablett steht ein Nussjoghurt.