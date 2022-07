Gottesdienst mit DJ : Die Kirche ist rappelvoll – und es gibt Gin Tonic

Dass die Kirche Ungewöhnliches wagen muss, wenn sie Menschen für sich begeistern will, ist eine Binsenwahrheit. In der Frankfurter Johanniskirche probiert ein Pfarrer es aus: mit einem „Vinyl-Gottesdienst“.

Plattenspieler am Altar: Matthias Westerweller legt in der Kirche Jazz und Musik von Bruce Springsteen auf. Bild: Maximilian von Lachner

Dass dieser Gottesdienst besonders wird, merkt man sofort. Die Kirche ist rappelvoll. Für die, die gekommen sind, reichen die Stühle nicht einmal aus. Manche der Besucher sind im Studenten-, andere längst im Rentenalter. Ein Paar schiebt einen Kinderwagen in die Kirche. Dass ihr Baby manchmal laut aufschreit, stört niemanden. Und noch etwas ist untypisch in diesem Gottesdienst: Es gibt Gin Tonic. Mit viel Eis, einem Stück Gurke und einem Zweig Rosmarin. Außerdem Äppler, Weißwein, Bier. Und vor dem Altar steht ein Plattenspieler.

In der evangelischen Johanniskirche, einem prächtigen Barockbau im Frankfurter Stadtteil Bornheim, wird am Donnerstagabend ein „Vinyl-Gottesdienst“ gefeiert. Über besondere Musikstücke soll gesprochen werden – und darüber, was Musik zu etwas Spirituellem macht, was nötig ist, damit sie die Menschen berührt und ihre Herzen erreicht. Auf dem Sofa neben dem Altar sitzen ein Geistlicher und ein Discjockey: Lars Heinemann, Pfarrer der Kirchengemeinde Bornheim, und Matthias Westerweller, der regelmäßig in Frankfurter Klubs auflegt und beim Radiosender „Byte FM“ eine eigene Sendung moderiert.