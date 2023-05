Bleigrau schwappen Wellen ans Ufer. Eine Brise lässt die Bäume rauschen. Luft und Wasser am Badesee bei Mörfelden-Walldorf haben elf Grad, gefühlt ist es kälter. Manchmal durchdringt ein Sonnenstrahl die betonfarbene Wolkendecke, dann regnet es ein bisschen. Am See ist es fast vollkommen leer, die Badesaison ist noch nicht eröffnet. Trotzdem ziehen sich drei Frauen aus, setzen Schwimmkappen auf, zupfen ihre Badeanzüge zurecht – und laufen zum Wasser. Sie zurren die Schwimmbrillen fest, eine rennt noch mal zurück, weil sie ihre vergessen hat, dann stürzen sie sich in die Fluten.

Vorn, mit einer pinkfarbenen Sicherheitsboje um die Taille, krault Anke Rubien. Sie ist 60 Jahre alt, gerade in den Ruhestand gewechselt und arbeitet nun nicht mehr im Airline Catering, sondern daran, sich im eisigen Wasser einen Traum zu erfüllen: einmal durch den Ärmelkanal schwimmen. So wie etwa 100 Menschen, die jedes Jahr versuchen, die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien nur mit der Kraft ihrer Arme und Beine zu queren. „Das ist der Traum eines jeden Schwimmers“, sagt Rubien.