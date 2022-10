Verärgerte Mediziner : Arztpraxen aus Protest geschlossen

Am Mittwoch wollen zahlreiche niedergelassene Ärzte gegen Sparvorgaben im Gesundheitssektor protestieren. Sie sehen die ambulante Versorgung in Gefahr.

Am Mittwoch wollen viele Ärzte in Hessen ihre Praxen geschlossen halten. Damit wollen die Mediziner einerseits gegen die geplante Streichung der Neupatientenregelung protestieren und andererseits auf die schlechten Bedingungen für die ambulante Versorgung aufmerksam machen. Auslöser der Aktion sei ein Protestgipfel von ärztlichen Berufsverbänden Mitte Oktober in Hessen gewesen, sagt Jan Henniger, niedergelassener Chirurg in Frankfurt. „Da spürte man, da kocht etwas über.“

Auf verschiedene Weise versucht der Bund seit Jahren, die ambulante Versorgung durch niedergelassene Ärzte zu stärken. Dazu zählte zum Beispiel, dass Praxen fünf zusätzliche Sprechstunden je Woche anbieten sollten. Im Gegenzug wurde mit der Neupatientenregelung ein finanzieller Anreiz für Ärzte geschaffen, Termine nicht nur an Stammkunden zu vergeben. An neuen Patienten verdienen seitdem Ärzte durchschnittlich mehr. Damit soll kompensiert werden, dass ein Kranker, dessen Vorgeschichte ein Mediziner erst erfragen muss, weitaus mehr Zeit in Anspruch nimmt als ein langjähriger Patient. Doch dieser Bonus soll aus Gründen der Ersparnis von Januar an ersatzlos gestrichen werden.

„Werden nicht mehr wahrgenommen von der Politik“

„Das kann dazu führen, dass Patienten vom nächsten Jahr an Schwierigkeiten haben werden, einen neuen Arzt zu finden“, befürchtet Henniger. Vor Jahren habe sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch für die Neupatientenregelung eingesetzt, damit Kranke, die keinen Arzt in angemessener Zeit fänden, nicht zur Behandlung in Kliniken auswichen. Nun werde der Druck auf die Ambulanzen der Krankenhäuser wieder steigen. „Dabei wollten wir ja verhindern, dass alle in die Kliniken laufen“, sagt Henniger. „Wir als niedergelassene Ärzte werden nicht mehr wahrgenommen von der Politik.“

Zu dieser Gesetzesänderung kämen noch die steigende Inflation, höhere Gehälter für Mitarbeiter, Mieten und Energiekosten, zählt der Mediziner auf. Und die Krankenkassen hätten angekündigt, das monatliche Budget für Ärzte auf Jahre festzuschreiben, ohne Aussicht auf Anpassung. Verschreiben Ärzte über dieses Budget hinaus, können sie ihre Leistung nur noch anteilig abrechnen – ein Verlustgeschäft. Dabei steht im Koalitionsvertrag der Ampelparteien SPD, FDP und Grüne: „Wir heben die Budgetierung der ärztlichen Honorare im hausärztlichen Bereich auf.“

„Jetzt scheinen die Maßnahmen wieder in die andere Richtung zu weisen“, sagt Henniger. „Wir sind alle nicht verarmt, aber wir wissen nicht, wo das alles hinführen soll“, klagt der Mediziner. Niedergelassene Ärzte, die besonders in der Fläche für die Patientenversorgung unverzichtbar seien, könnten mit diesem Abrechnungsmodell immer mehr in die Bredouille geraten.

Wie viele Ärzte am Mittwoch ihre Praxen schließen werden, ist nicht bekannt. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen rät in jedem Fall Patienten, sich vorab zu informieren, ob Praxen an dem Protest teilnehmen oder ihre reguläre Sprechstunde anbieten. Im akuten Krankheitsfall stünden „sonstige notfallversorgende Einrichtungen zur Verfügung“ – aufgesucht werden dann wohl vor allem die Ambulanzen von Krankenhäusern.