Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat entschieden, dass Roger Waters Ende Mai in der Frankfurter Festhalle auftreten darf. Die Stadt und das Land Hessen als Gesellschafter der Messe müssen dem britischen Musiker demnach „die Möglichkeit verschaffen“, das geplante Konzert am 28. Mai zu spielen. Waters habe einen Anspruch darauf, der sich aus Artikel 3 Grundgesetz, der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, in Verbindung mit der „Selbstbindung der Verwaltung“ ergebe: Weil die Festhalle allgemein für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt werde, habe auch Waters einen „Verschaffungsanspruch auf Zugang zu der Halle“. Sein Konzert sei von deren Widmungszweck umfasst.

Das Gericht ging in seiner Entscheidung auch auf die besondere historische Bedeutung der Festhalle ein, die Stadt und Land in dem Rechtsstreit als Argument vorgebracht hatten: Dort waren 1938 etwa 3000 jüdische Bürger zusammengetrieben, misshandelt und anschließend in Konzentrationslager deportiert worden. Eine auf dieser Geschichte basierende Widmungsbeschränkung der Nutzung der Festhalle gebe es aber nicht, so die Richter.

Auftrittsverbot würde Recht auf Kunstfreiheit verletzen

Waters werde mit dem Auftrittsverbot in seinem Recht auf Kunstfreiheit verletzt, für deren Einschränkungen die Hürden hoch seien. Sein Konzert verletzte die Menschenwürde der in der Festhalle misshandelten Juden nicht. Auch eine schwerwiegende Beeinträchtigung des „Geltungs- und Achtungsanspruchs“ der in Deutschland lebenden Juden lasse sich „nicht zweifelsfrei feststellen“.

Rogers bediene sich in seiner Bühnenshow zwar „offenkundig einer an die nationalsozialistische Herrschaft angelehnten Symbolik“. Der Auftritt möge davor gerade vor dem historischen Hintergrund der Festhalle „als besonders geschmacklos zu bewerten sein“. Allerdings entziehe sich eine solche Bewertung der verwaltungsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Prüfung.

Entscheidend ist laut den Richtern allein, dass Waters’ Auftritt in der Gesamtschau nicht den Schluss zulasse, dass er „nationalsozialistische Gräueltaten verherrliche oder relativiere oder sich mit der nationalsozialistischen Rassenideologie identifiziere“. Anhaltspunkte für strafbare Handlungen des Sängers auf der Bühne sehen die Richters nicht.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Die Beschwerde zum Hessischen Verwaltungsgerichtshof ist möglich.