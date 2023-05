In Frankfurt wurden Juden besonders brutal von den Nationalsozialisten verfolgt. Heute wird die Stadt gern als „jüdischste“ in Deutschland bezeichnet – doch nicht überall wird angemessen an die Geschichte erinnert. Drei Orte zeigen das ganz besonders.

Der Ort, an dem eine der wichtigsten Synagogen in Frankfurt stand, ist heute ein „öffentliches Pissoir“. So formuliert es Mirjam Wenzel, die das Jüdische Museum und das Museum Judengasse in Frankfurt leitet. Die Worte der Fachfrau für Erinnerung und Gedenkkultur sind hart, aber zutreffend: Am Durchgang der Kurt-Schumacher-Straße zur Gasse An der Staufenmauer, die wiederum eine Verbindung zur Zeil ist, stinkt es nach Urin. Müll liegt auf dem Boden. Unkraut wuchert aus den Ritzen des Pflasters. An der Wand erinnert eine schwarze Tafel daran, dass dort einmal die Hauptsynagoge stand. 1938 steckten die Nationalsozialisten sie in Brand, zerstörten ihre Heiligtümer und verfolgten und deportierten jüdische Bürger.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



„Das ist ein vollkommen vernachlässigter Ort, da packt mich das blanke Entsetzen“, kommentiert Wenzel. „Hier wird ein Ort bis heute gewaltsam verdrängt.“ Es ist nicht der einzige Ort in der Stadt, bei dem sie sich fragt: Wie ist das möglich? Auch ein historischer Gewölbekeller und die Festhalle spielen eine Rolle.