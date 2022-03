Ausländervertreter Hüseyin : „Einige Stadtverordnete treten wie Aufsichtspersonen auf“

Seit der Wahl zur Kommunalen Ausländervertretung in Frankfurt vor einem Jahr kommt das Gremium nicht zur Ruhe. In den Sitzungen kam es zu Tumulten, und der Vorsitzende erhielt antisemitische Drohungen. Was ist da los?

Hüseyin Kurt ist das dienstälteste Mitglied des Frankfurter Ausländerbeirats. Bis auf eine vierjährige Pause – damals arbeitete der promovierte Chemiker nicht in Frankfurt – gehört er dem beratenden Gremium, das einmal im Monat im Römer tagt, an. Die Kommunale Ausländervertretung (KAV) wurde 1991 erstmals gewählt, sie soll die Interessen jedes vierten Frankfurters vertreten, denn so viele sind Ausländer. Der 57 Jahre alte Kurt lebt seit 1970 in Frankfurt. Er ist Koordinator der Arbeitsgemeinschaft der Türkischen Moscheevereine und arbeitet seit 2008 als Migrantenberater beim Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe. Kurts Liste ist die „Ausländische Interessenvertretung“.

Es geht chaotisch zu in der Kommunalen Ausländervertretung. Sitzungen platzen, Mitglieder reden öffentlich schlecht übereinander. Was ist da los?

Von negativen Dingen ist der Nachrichtenwert immer hoch. Wir haben auch zahlreiche Anträge formuliert. Nur werden die weniger beachtet als üble Nachreden und gegenseitige Schuldzuweisungen, die derzeit tatsächlich die Arbeit überdecken.

Sie sind bis auf eine kurze Pause seit 1991 in der KAV. Ging es dort immer so zu?

In der Phase, wenn zu Beginn einer Wahlperiode der Vorsitzende gewählt wird, geht es hektisch zu. Das war immer so. Es gibt mehrere Kandidaten für den Posten, die ihre Mehrheiten suchen müssen. War der Vorsitzende jedoch einmal gewählt, kehrte Ruhe ein, und wir haben uns der Sacharbeit zugewandt.

Dieses Mal aber nicht.

Wir haben vor einem Jahr, am 27. April, Jumas Medoff wieder zum Vorsitzenden gewählt. Bis heute haben wir uns kaum den Sachthemen widmen können. Das ist zum ersten Mal in dieser Form der Fall.

Woran liegt das? An der noch größeren Zahl an Listen: 37 Mitglieder verteilen sich schließlich auf 31 Listen.

Im Gegensatz zu anderen Ausländerbeiräten war die Frankfurter KAV immer bunt gemischt. Aber in der Tat haben wir mehr Listen und mit einem neuen Phänomen zu tun: Wir haben viel mehr Mitglieder, die aus den großen politischen Parteien kommen wie SPD, FDP, Grünen und Linken. Früher gab es mehr internationale und nationale Gruppen. Das Gewicht der Parteien ist stärker geworden.

Aber es gibt zwei fast gleich große Lager in der KAV. Das ist doch die Ursache.

Es hat immer eine Gruppe gegeben, die die Mehrheit stellt, im Moment sind das 20 bis 21 Personen, und eine Art Opposition. So funktioniert Politik.

Seit Beginn der Wahlperiode, also seit einem Jahr, gibt es jedenfalls viel Streit. Und jetzt hat der KAV-Vorsitzende und Stadtverordnete Medoff sogar antisemitische Drohungen erhalten.

Das ist die Spitze des Eisberges. Der Streit begann mit der Wahl des Vorsitzenden und noch mehr mit der Wahl des zwölfköpfigen Präsidiums im vergangenen April. Medoff hatte eine Unterbrechung angeordnet, weil über die Besetzung verhandelt wurde. Und diese Pause dauerte länger, als die „Opposition“ wollte. Es wurde auch debattiert, ob das Gremium nicht verkleinert werden sollte. Am Ende gab es Gerangel bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen. Es gab fast eine Schlägerei.

Das klingt unglaublich.

Ursache der Streitereien ist aber auch die Tatsache, dass Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung begonnen haben, sich in die innere Angelegenheiten der KAV einzumischen. Sie können als Gäste an der Sitzung teilnehmen. Doch sie haben unsere Geschäftsordnung kritisiert sowie die Art und Weise, wie der Vorsitzende die Sitzung leitet. Das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Es ist unser Parlament. Und normalerweise haben in einem Parlament ja nur die Mitglieder des Hauses Rederecht. Das hat zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Auch ich habe Tacheles geredet und mich dagegen gewehrt, dass Stadtverordnete sich einmischen. Zumal sie aufgetreten sind wie Aufsichtspersonen. Sie haben nicht das Recht, sich uns gegenüber als Oberlehrer aufzuspielen. Mit dieser Situation sind wir zum ersten Mal in dieser Wahlperiode konfrontiert.

Das hat es früher nicht gegeben?

Nein, überhaupt nicht. Früher kamen nicht viele Stadtverordnete zu den Sitzungen. Deshalb haben wir ihnen wie auch Frankfurter Bürgern fairnesshalber das Rederecht eingeräumt. In der Vergangenheit haben sie sich gelegentlich zu inhaltlichen Themen geäußert. Mehr nicht. Jetzt aber überschreiten die Stadtverordneten eine Grenze, die rote Linie.

Welche Stadtverordnete sind das?

Das ist Falko Görres (Die Partei), der Fraktionsvorsitzende der FDP, Yanki Pürsün, sowie – wenn auch nur indirekt – Haluk Yildiz von BIG.