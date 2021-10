Müll in Parks und auf Wegen : Was der Frankfurter Kampf gegen den Abfall bringt

Seit März stehen sie da wie aufgereiht, angekettet an Laternenmasten, auf Frankfurts Schokoladenseite, dem Mainufer: 260 graue Mülltonnen, wie sie sonst vor Mehrfamilienhäusern zu finden sind. „Das ist keine charmante Lösung“, sagt Claudia Gabriel, Leiterin der Stabsstelle Sauberes Frankfurt. Ginge es nach ihr, würde das Mainufer nicht so „zugepflastert“. Doch angesichts der Müllmengen, die seit Beginn der Pandemie am Mainufer, aber auch in vielen Parks und auf zahllosen Plätzen in der Stadt anfallen und diese Orte zu Müll-Hotspots haben werden lassen, hat sich Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) keinen anderen Rat gewusst, als Gabriel zu bitten, am Mainufer demonstrativ die riesigen, unattraktiven 120-Liter-Behälter aufzustellen.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Gabriel ist mit dem Ergebnis insofern zufrieden, als dass tatsächlich viel Abfall in die Tonnen geworfen wird. „Der wäre ansonsten auch noch auf dem Rasen oder im Main gelandet“, sagt sie. Die Tonnen werden täglich geleert. Nicht immer seien sie randvoll, aber doch immer „gut gefüllt“, sagt die Beauftragte für Sauberkeit. Auch noch in dieser Jahreszeit. Die Stabsstelle hat zwar die Zahl der Mülltonnen halbiert, doch Gabriel zögert, die zusätzlichen Tonnen alle abmontieren zu lassen. Ein paar sonnige Tage oder ein Wochenende mit schönem Wetter, und schon sei das Mainufer überlaufen, sagt Gabriel. Und dann müsste der Abfall mit viel Aufwand rund um die Bänke eingesammelt und von den Wiesen aufgeklaubt werden. Bis zum Ende der Herbstferien sollen die Tonnen also auf jeden Fall stehen bleiben.