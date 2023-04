Versäumnisse der Stadtplanung : Auf Parkplatzsuche

Das Wort „Parkplatz“ ist eines der merkwürdigsten der deutschen Sprache. Was es bezeichnet, hat weder mit einem Park noch mit einem Platz zu tun. Es ist einfach eine Fläche, auf der Autos abgestellt werden. Warum nennen wir diesen Vorgang „parken“? Der Begriff geht zurück auf das englische „parking“. Damit aber war im 19. Jahrhundert das Bepflanzen großer Straßen in Washington mit Bäumen gemeint – es wurde also ein kleiner Park am Straßenrand angelegt. Bald schon wurde der Schatten der Bäume geschätzt, Pferde wurden dort angebunden, Kutschen in den Straßenparks abgestellt, also „geparkt“.

Schon damals nahm der Verkehr den öffentlichen Raum in Beschlag. Mit dem Siegeszug des Automobils wurde der Brauch, Fahrzeuge zwischen den Bäumen abzustellen, beibehalten. Die Fahrbahnen wurden breiter, und bald reichte der Platz nicht mehr aus, erste Bäume wurden gefällt. In den Zeiten der Massenmotorisierung war dann für die Miniparks am Straßenrand häufig gar keine Fläche mehr übrig. Erst recht nicht für Plätze, auf denen man sich gerne aufhält. Alte Fotos zeigen, wie zum Beispiel Römerberg oder Opernplatz zum Abstellen von Kraftfahrzeugen genutzt wurden. Selbst wo die Autos unter die Erde verlegt wurden, sah es oft nicht gut aus für die Bäume, deren Wurzeln über den neuen Tiefgaragen nicht genügend Platz hatten. Etwas hilflos werden heute Pflanzkübel aufgestellt, um in den überhitzten Städten die Rückkehr Schatten spendenden Grüns zu ermöglichen.