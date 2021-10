Regulierung am Wohnungsmarkt : „Vermieter werden vergrämt“

Wegen der zunehmenden Regulierung des Wohnungsmarktes sind viele Eigentümer derzeit nicht bereit, neuen Wohnraum zu schaffen oder ihre Wohnungen zu sanieren. Das ist das Ergebnis einer Mitgliederbefragung des Eigentümerverbands Haus & Grund. Mehr als 1300 Wohnungseigentümer und Vermieter hatten zwischen Juli und September einen Online-Fragebogen des Gewos Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung ausgefüllt, das mit der Befragung beauftragt worden war.

Wie der Verband erläutert, können sich derzeit nur 20 Prozent der Befragten vorstellen, in weitere Wohnungen zur Vermietung zu investieren. Mehr als die Hälfte wolle keine weiteren Investitionen in Wohnungen tätigen, rund ein Viertel sei noch unentschlossen. In der kleinen Gruppe, die noch weitere Investitionen beabsichtigt, sind fast 40 Prozent an Mietwohnungen im Umland interessiert. Nur 16 Prozent wollen Mietshäuser in Frankfurt erwerben. Die niedrige Investitionsbereitschaft hat mehrere Gründe: 45 Prozent der Eigentümer befürchten schärfere Regeln für die Vermietung von Wohnraum, insbesondere bei den Mietbegrenzungen. Das hohe Preisniveau hält mehr als 40 Prozent der Mitglieder von weiteren Investitionen in Wohnungen ab. Wegen der wohnungspolitischen Neuerungen hat rund ein Viertel der Befragten geplante Investitionen verschoben, 15 Prozent wollen ganz darauf verzichten.