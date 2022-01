Verkehrswende in Frankfurt : Zweiter Anlauf zur Mainkai-Sperrung

Die nördliche Mainuferstraße in Frankfurt soll autofrei bleiben. So will es die Koalition im Rathaus Römer. Die CDU hält das Konzept für unausgegoren.

Grüne und SPD in Frankfurt unternehmen einen zweiten Versuch zur Sperrung der nördlichen Mainuferstraße. War der erste Anlauf im Herbst 2020 noch am Widerstand des damaligen Bündnispartners CDU gescheitert, können die beiden Parteien diesmal auf die Unterstützung ihrer neuen Koalitionspartner FDP und Volt zählen. Das nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr gebildete Viererbündnis will den etwa 700 Meter langen Abschnitt des Mainkais zwischen Untermainbrücke und Alter Brücke zunächst nur von freitags 19 Uhr durchgehend bis montags, sechs Uhr und an allen anderen Tagen von 19 bis 6 Uhr von Kraftfahrzeugen freihalten. Die Regelung soll so schnell wie möglich in Kraft treten, der Beschluss in der Stadt­verordnetenversammlung ist für nächste Woche vorgesehen. Im Verkehrsausschuss des Par­laments fand der Antrag der Vierer­koalition am Montag eine Mehrheit. Die CDU sowie die Fraktionen von AfD und BFF-BIG stimmten dagegen.

In einem zweiten Schritt soll die wich­tige Ost-West-Verbindung dann auch während der gesamten Schulferien Fußgängern und Radfahrern vorbehalten bleiben. Am Ende werde die vollständige Sperrung der Straße stehen, versprach Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Die Grünen). Er kündigte im Verkehrsausschuss an, kurzfristig ein Umleitungskonzept vorzulegen. Längerfristig werde die autofreie Umgestaltung der Straße am Main unter Beteiligung der Bürger und mit einem Architektenwettbewerb angestrebt. Die Sperrung in Schritten werde wissenschaftlich begleitet, die Verkehrsverlagerung analysiert. So solle si­chergestellt werden, dass es zu keiner zu­sätzlichen Belastung in anderen Stadtteilen, vor allem in Sachsenhausen, komme.

Gut ein Jahr lang für Autos gesperrt

Von Juli 2019 an war der Main­kai schon einmal probeweise für 13 Monate gesperrt. Damals gab es vehemente Proteste einer Bürgerinitiative aus Sachsenhausen, weil sich der Autoverkehr dort staute. Da auch die CDU, zu der Zeit noch in einer Koalition mit Grünen und SPD, Bedenken hatte, wurde die Sperrung im Herbst 2020 wieder aufgehoben. Jetzt biete sich die Gelegenheit, das schon damals richtige Vorhaben wieder aufzunehmen, äußerte der Grünen-Stadtverordnete Johannes Lauterwald im Ausschuss. Wer die Verkehrswende zum Wohl der Umwelt wolle, komme nicht daran vorbei, den Aktionsraum für den Kraftfahrzeugverkehr zu beschränken.

Die CDU lehnt die vollständige Sperrung des Mainkais indes weiter ab. Durch eine Verlagerung des Durchgangsverkehrs, auch des gewerblichen Schwerlastverkehrs, würden andere Straßen auf unzumutbare Weise belastet, mahnte Frank Nagel (CDU). Das Römerbündnis sei dabei, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.

Geprüft werden soll nach dem Willen der Frankfurter Koalition auch, ob der Flohmarkt alle zwei Wochen auf den Mainkai und den Römerberg oder auf den Mainkai und die Fahrgasse verlegt werden könne. Bis zur Sperrung des Mainkais wird es am Mainufer wohl beim derzeitigen Tempolimit von 40 Kilometern in der Stunde bleiben. Für Tempo 30 fehlten auf der Durchgangsstraße die Voraussetzungen, sagte Mobilitätsdezernent Majer.