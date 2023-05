Aktualisiert am

Verkehrswende in Frankfurt : „Die Stadt will eine Fahrrad-Diktatur durchsetzen“

Der Grüneburgweg als „Schlachtfeld“: Anwohner fordern an allen Parkplätzen festzuhalten, die Stadt und andere wollen den Radverkehr fördern – auch wenn das 53 Stellplätze kostet. Die Wortwahl wird da schon mal martialisch.

Der Streit um die Umgestaltung des Frankfurter Grüneburgwegs zu einer „fahrradfreundlichen Nebenstraße“ geht weiter. „Wo sollen die ganzen Autos parken, wenn die Hälfte der Abstellflächen am Straßenrand künftig wegfallen?“ Und: „Was bietet die Stadt Frankfurt den Anwohnern als Lösung an?“ Das sind die am häufigsten gestellten Fragen, die in der Sitzung des für das Westend zuständigen Ortsbeirats von den Kritikern der städtischen Verkehrspolitik gestellt werden. Dabei geht es dieses Mal nicht um die umstrittene Planung für die mit Geschäften und Gastronomie belebten Abschnitte des Grüneburgwegs, die rechts und links des Reuterwegs liegen. Im Mittelpunkt der Ortsbeiratssitzung steht stattdessen der Teil der Straße, der südlich des Grüneburgparks bis zum Palmengarten führt und vorrangig als gehobene Wohngegend gilt.

Eigentlich ist zu dem 440 Meter langen Straßenabschnitt schon alles beschlossen: Vom Stadtparlament mit dem Beschluss zur „Fahrradstadt Frankfurt“ im Sommer 2019 und im Dezember 2021 vom Ortsbeirat. Das Mobilitätsdezernat hat mit seinen Fachleuten aus dem Straßenbauamt und Straßenverkehrsamt in der jüngsten Sitzung lediglich auf geringe Veränderungen in der Planung und im Zeitablauf hinweisen wollen. Denn ein Abschnitt der Straße, der zwischen Freiherr-von-Stein-Straße und Wiesenau, muss grundlegend saniert werden. Außerdem brauchen einige Bäume mehr Raum für ihr Wurzelwerk, wie Gutachten zeigen. Zulasten der Fahrbahn.