Wer es sicher mag, sollte sich keinesfalls jeden Dienstag gegen 16 Uhr auf sein Fahrrad setzen und einmal quer durch die Stadt Frankfurt fahren. Schon gar nicht eine Strecke, die von der Friedberger Warte über die Friedberger Landstraße vorbei am Opernplatz und die Mainzer Landstraße entlangführt. Autofahrer dagegen sollten eher den Ratswegkreisel an der Hanauer Landstraße im Osten Frankfurts meiden oder auch das Gebiet zwischen Hauptbahnhof und Baseler Platz am Mainufer.