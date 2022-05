Lieblingsgerichte der Redaktion : Heiß auf fleischloses Hack

Aktualisiert am

Ich habe sie alle probiert: dieses neue, weiche Ersatzhack aus der Kühltheke, falsches Hack aus Weizeneiweiß, genannt Seitan, Sojagranulat, zerkrümelten Räuchertofu. Geht alles. Inzwischen weiß ich aber: Eine gute vegetarische Bolognese braucht nur eines: einen Standmixer. Und Pilze. Sehr viele Pilze. Wer keine Lust auf Ersatzprodukte, aber auf eine schön tomatige Nudelsoße ohne Fleisch hat, der liegt mit meiner würzigen Pilz-Bolognese richtig.

Die Zubereitung ist einfach, wenn das geeignete Küchengerät vorhanden ist. Als Erstes: Die Pilze in einen Standmixer geben und schreddern, meist braucht man dazu mehrere Durchgänge. Danach die Möhre, den Lauch, die Zwiebel und den Knoblauch separat im Mixer zerkleinern. Die Pilzkrümel in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, bis sie am Boden schön gebräunt sind. Dann die restlichen Gemüsestücke hinzugeben, braten und dem Wunsch widerstehen, zu oft umzurühren – die Masse soll ordentlich Röstaromen entwickeln.