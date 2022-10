Kirchliche Intrige : Ein Brief wie eine Bombe

Heute würde man sagen: Es war ein Whistleblower. Wer sich hinter seiner Person versteckte, ist nie bekannt geworden. In italienischer Sprache verfasste er einen Brief an die „cari amici“ in den Redaktionen des Spiegel, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des Limburger Kirchenblatts Der Sonntag. Der Absender beschrieb sich lediglich mit dürren Worten: „Einer eurer Freunde, der das Pech hat, in der Vatikanischen Diplomatie zu arbeiten, ohne das System gutzuheißen.“

Dem anonymen Schreiben war ein Brief beigefügt, der es in sich hatte. Das Schreiben stammte aus der Feder des Italieners Corrado Bafile, damals päpstlicher Nuntius in Deutschland, also Botschafter des Vatikans. Den Geheimbrief, der nun nicht länger Privatsache blieb, richtete Bafile an Kardinalstaatssekretär Jean Villot. Er forderte darin nicht weniger als die Absetzung des Limburger Bischofs Wilhelm Kempf.