Vanni eingeschläfert : Im Zoo gibt es keine Tiger mehr

Für Zoobesucher war Vanni ein Glücksfall: Der Sumatra-Tiger zeigte sich den Besuchern gerne aus nächster Nähe. „Dadurch, dass er so entspannt war, lag er auch häufig direkt an der Scheibe, sodass ihn unsere Besucherinnen und Besucher gut beobachten konnten“, sagt die Sprecherin des Zoos. Die Tierpfleger führten die Umgänglichkeit Vannis darauf zurück, dass er „ein sehr selbstbewusster und angstfreier Tiger“ war.

Am Donnerstag musste der 2017 nach Frankfurt gekommene Sumatra-Tiger im Alter von elf Jahren eingeschläfert werden. Der Kater hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Phasen, in denen er nichts fraß. Eine Ursache war nach Angaben des Zoos für die Veterinärmediziner nicht klar erkennbar. In den letzten Tagen verschlechterte sich sein Zustand kontinuierlich, sodass man sich für eine intensive Untersuchung entschied.

Dabei wurden außer Wirbelerkrankungen Veränderungen im Magen-Darm-Trakt festgestellt werden, die auf einen Tumor hindeuten. Vanni habe keine Chance mehr auf eine Genesung oder ein schmerzfreies Leben gehabt, sodass die Entscheidung für eine Einschläferung getroffen worden sei, teilte der Tiergarten mit. Näheres sollen die weiteren Untersuchungen ergeben.

Im Zoo lebt somit derzeit kein Tiger mehr, nachdem im vergangenen Jahr die 17 Jahre alte Malea ebenfalls eingeschläfert werden musste. Die beiden Tiger verband eine komplizierte Beziehung. Bei ihrer ersten Begegnung lieferten sie sich eine derart heftige Rauferei, dass sie fortan getrennt gehalten werden mussten. „Als Gehegenachbarn verstanden sie sich gut“, sagt die Zoo-Sprecherin. „Im persönlichen Kontakt war das anders, wobei sich nicht wirklich sagen lässt, von wem die Aggression ausging.“