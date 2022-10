Schulmassaker in Texas : Mädchen aus Frankfurt nach Chat mit Uvalde-Attentäter verurteilt

Im Mai tötete ein Achtzehnjähriger in einer Grundschule in den USA 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Seine Tat hatte er im Chat mit einer 15-jährigen Frankfurterin angekündigt. Weil sie nicht zur Polizei ging, stand sie nun vor Gericht.

Amoklauf in Texas: Ein 18-Jähriger tötete 19 Schüler und zwei Lehrerinnen in Uvalde. Bild: AP

Das Amtsgericht Frankfurt hat das 15 Jahre alte Mädchen, das vor dem Schulmassaker im US-amerikanischen Uvalde mit dem 18 Jahre alten Attentäter gechattet hatte, wegen der Nichtanzeige von geplanten Straftaten schuldig gesprochen und verwarnt. Außerdem erging nach Auskunft des Gerichts eine richterliche Weisung, wonach sich die Jugendliche Erziehungsmaßnahmen zu unterziehen hat. Nähere Angaben machte eine Gerichtssprecherin mit Verweis auf den Schutz der Identität des Mädchens nicht.

Bei dem Amoklauf in der Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt Uvalde waren Ende Mai 19 Grundschüler und zwei Lehrerinnen getötet worden. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Diese geriet im Nachgang schwer in die Kritik, weil sie 45 Minuten lang im Flur der Schule auf Verstärkung wartete und nicht in das Klassenzimmer eindrang, wo sich der Täter mit Schülern und Lehrern verschanzt hatte. Im August wurde der Polizeichef des Schulbezirks entlassen, Anfang Oktober wurden alle für den Schulbezirk zuständigen Beamten vorübergehend beurlaubt.

Mit „Cool“ reagiert

Der Fünfzehnjährigen aus Frankfurt war vorgeworfen worden, nicht zur Polizei gegangen zu sein, als der Täter ihr schrieb, er habe gerade seiner Großmutter in den Kopf geschossen und werde jetzt eine „Grundschule zerschießen“. Sie habe darauf nur mit dem Wort „Cool“ reagiert. Erst, nachdem sie aus der Presse von dem Amoklauf erfahren habe, habe sie eine andere Person aus den USA, mit der sie gechattet hatte, gebeten, nach der Großmutter zu schauen.

Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil ist laut den Angaben des Gerichts rechtskräftig.