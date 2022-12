Urteil gegen Feldmann : „Ins eigene Fleisch geschnitten“

Es ist eine Minute nach zehn, als Peter Feldmann den Saal betritt. Immerhin, der Angeklagte ist zur Urteilsverkündung erschienen. Was er in den nächsten eineinviertel Stunden zu hören bekommt, ist eine solche Maßregelung, wie sie der ehemalige Oberbürgermeister wahrscheinlich selten anzuhören gezwungen war – und bringt ihn, der so gerne mit der Presse spricht, dazu, am Ende nichts mehr sagen zu wollen. Seit Oktober stand Feldmann wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme vor dem Landgericht. Am Freitag geht der Prozess mit einer Verurteilung des abgewählten Oberbürgermeisters zu 120 Tagessätzen à 175 Euro, also 21.000 Euro Geldstrafe, zu Ende.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Das Gericht sieht durch die Beweisaufnahme bestätigt, was die Staatsanwaltschaft ermittelt und zur Anklage gebracht hat: dass Feldmanns spätere Frau ihre Stelle als Leiterin der deutsch-türkischen Kita im Ostend nur bekommen hat, weil Hannelore Richter sich das Wohlwollen des Oberbürgermeisters sichern wollte. Dass Feldmann dies auch erkannte, weil er wusste, dass Richter in solcher Hinsicht kein Risiko scheute und sie schon 2012, als er Oberbürgermeister wurde, für alle Fälle eine Rückkehrvereinbarung mit ihm geschlossen hatte. Und das, obwohl sie ihn weder leiden konnte noch für kompetent hielt. Feldmann, dem das Ehepaar Richter 2008 einen Wechsel zur Arbeiterwohlfahrt (AWO) ermöglicht hatte, hatte auf keiner von zwei Stellen bei der AWO Zufriedenstellendes geleistet.