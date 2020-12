Frankfurter Urteil : Geschlechtsneutrale Ansprache bei Fahrkartenkauf erforderlich

Blaulicht in Rhein-Main : Geblitzter Raser im Mietauto unterwegs – Zwei Verletzte bei Brand

Der mit Tempo 244 in einer Baustelle auf der A3 geblitzte Fahrer war in einem Mietwagen unterwegs. In Weiterstadt ist ein Jugendlicher mit einem Schlagstock verletzt worden. Ein Hausbrand in Biebergemünd hat zwei Verletzte gefordert.