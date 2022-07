Ukraine : Unterricht für die Kinder, Reifen für die Front

Es sind Begegnungen, die nachdenklich und sprachlos machen. Sprachlos, weil die Schilderungen der Geflüchteten aus der Ukraine so unvorstellbar klingen. Sprachlos, weil die Brutalität, mit der die Russen in ihrem Nachbarland vorgehen, so viele Leben zerstören. Vadym Kostiuk, ukrainischer Generalkonsul in Frankfurt, kennt viele dieser Schicksale. Sie werden ihm von seinen Landsleuten geschildert, die er bei seinen vielen Besuchen immer wieder trifft. So wie in Kelsterbach, wo er sich in dieser Woche ein Bild von der Unterbringung und der Hilfe gemacht, hat, die seinen Landsleuten zuteilwird.

„Wir hoffen alle“, sagte Vadym Kostiuk, wohl wissend, dass die Hoffnung auf ein baldiges Ende des vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordneten Angriffskrieges gegen die Ukraine vorerst wohl nur ein Wunsch bleibt. Kelsterbach spielte die bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen in gewisser Hinsicht eine herausragende Rolle. Zeitweise lebten in den vergangenen Monaten bis zu 300 Menschen aus der Ukraine in Kelsterbach, denn ziemlich unerwartet kamen plötzlich 128 Personen, darunter auch körperlich und geistig behinderte Kinder außerhalb der offiziellen Flüchtlingsverteilung in Kelsterbach an. Diese Flüchtlinge aus der Umgebung von Kiew waren über eine Stiftung aus München aus ihren Betreuungseinrichtungen in Sicherheit gebracht worden, begleitet von ihren Eltern und Geschwistern. Eine auch in Kelsterbach tätige Hotelgruppe, die diese Stiftung unterstützt, konnte diese Flüchtlinge in ihrem örtlichen Hotel unterbringen. So war plötzlich die Stadt gefordert, entsprechende Betreuungsmöglichkeiten für diese Kinder zu schaffen. Manche mussten dringend ärztlich versorgt werden. Inzwischen seien viele wieder weitergereist in Städte, die über spezielle Einrichtungen für Behinderte verfügen, berichtete Kelsterbachs Bürgermeister Manfred Ockel (SPD) dem Generalkonsul.