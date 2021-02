Aktualisiert am

Tödlicher Unfall in Frankfurt

Tödlicher Unfall in Frankfurt :

Tödlicher Unfall in Frankfurt : Fahrer fuhr zu schnell und bei Rot über die Ampel

Am Samstag hat ein 38 Jahre alter Autofahrer in Frankfurt zwei Passanten mit seinem Wagen erfasst und getötet. Laut Zeugen war der Fahrer vorher schon wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.

Nach einem schweren Unfall mit zwei Todesopfern am Samstag in Frankfurt geht die Polizei davon aus, dass der 38 Jahre alte Fahrer zu schnell gefahren ist und eine rote Ampel missachtet hat. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Laut Zeugenaussagen war der Fahrer vorher schon aufgefallen, als er die Mörfelder Landstraße mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit befuhr. An der Kreuzung Mörfelder Landstraße und Oppenheimer Landstraße missachtete der Darmstädter eine rote Ampel und erfasste die 31 und 40 Jahre alten Männer aus Frankfurt. Ihre Ampel zeigte grün. Die beiden Männer erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Der Unfallfahrer verlor kurz nach dem Zusammenprall die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein geparktes Auto und überschlug sich. Der Mann konnte sich schwer verletzt selbst aus seinem Wagen befreien. Er versuchte, sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen. Passanten hielten ihn auf und übergaben ihn der Polizei, wie diese mitteilte. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte die Kreuzung mehrere Stunden weiträumig ab. Nach Polizeiberichten dauerte die Begutachtung der Unfallstelle durch einen Sachverständigen bis in die Abendstunden an. Gegen den Fahrer werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Zeugen des Unfalls oder Personen, denen der Fahrer schon vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim 8. Polizeirevier unter 069 / 755-10800 zu melden.