Einen Tag nach dem schweren Unfall in der Nähe des Frankfurter Palmengartens, bei dem ein sieben Jahre alter Junge tödlich verletzt worden war, ist ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Er soll prüfen, wie es dazu kommen konnte, dass sich mitten im Frankfurter Stadtteil Westend das Auto überschlagen konnte, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Dafür habe er die Unfallstelle mehrere Stunden lang untersucht.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das Gutachten werde voraussichtlich einige Tage in Anspruch nehmen, hieß es. Erst dann könne man mit Sicherheit sagen, wie genau es zu dem Unfall mit diesem Ausmaß kam. Möglicherweise könne auch der Vater Angaben zum Hergang machen. Er sei jedoch, ebenso wie der elf Jahre alte Bruder des verstorbenen Jungen, bei dem Unfall erheblich verletzt worden und stehe zudem unter Schock.

Baumschutzbügel als Rampe?

Bekannt ist bisher, dass der Fiat 500 mit Faltdach, in dem der 54 Jahre alte Vater sowie die beiden Söhne saßen, gegen 15.20 Uhr von der Bockenheimer Landstraße her in die Siesmayerstraße eingebogen war in Richtung Palmengarten. In der engen Straße gilt Tempo 30. Dort kam das Cabrio dann von der Straße ab und überschlug sich, es blieb auf dem Dach liegen.

Mehrere Notarztwagen sowie Polizei und Feuerwehr trafen innerhalb kürzester Zeit an der Unfallstelle ein und bargen die Verletzten. Dabei war der sieben Jahre alte Junge schon so schwer verletzt, dass er nach Angaben der Polizei reanimiert werden musste. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Der Vater und der ältere Sohn wurden ebenfalls sofort in eine Klinik gebracht.

Die Siesmayerstraße blieb nach dem Unfall über Stunden gesperrt. Die Polizei dokumentierte die Unfallstelle akribisch, der Gutachter war bis zum Abend damit beschäftigt, Details zu sichten, die möglicherweise ursächlich dafür sind, warum sich das Auto, als es von der Fahrbahn abkam, überschlug.

Kein Hinweis auf andere Fahrzeuge

Unklar ist, ob möglicherweise ein sogenannter Baumschutzbügel eine Rolle spielen könnte. Ein solcher war an der Unfallstelle komplett niedergedrückt, möglicherweise war das Fahrzeug dagegen gefahren. Noch während der Unfallaufnahme wurde gemutmaßt, dass er wie eine Rampe fungiert haben könnte, sodass das Auto abhob und sich überschlug. Baumschutzbügel sollen die Bäume vor Beschädigung schützen und beispielsweise verhindern, dass Autos beim Parken gegen den Stamm fahren oder auf den Wurzeln parken.

Mehr zum Thema 1/

Die Straße im Westend, die zum Palmengarten führt, ist unter der Woche, aber auch am Wochenende gut befahren, da es eine der Hauptachsen ist, die von der größeren Bockenheimer Straße in das nördliche Westend, ein beliebtes Wohngebiet mit viel Gründerzeithäusern, Alleen und hohen Mieten, führt.

Bisher gibt es laut Polizei keinen Hinweis, dass andere Verkehrsteilnehmer involviert gewesen sind. Je nach Verkehrslage ist es dort nur schwer möglich, mit hohem Tempo zu fahren.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755-10300 zu melden.