Nach tödlichem Zusammenstoß : Unfall facht Diskussion um SUVs und Tempolimit an

Zwei Tage nach dem tödlichen Unfall an der Oskar-von-Miller-Straße wenden sich Anwohner mit einer Petition an die Stadt und fordern Tempo 30 auf der vierspurigen Straße. Rund 400 Personen haben bisher die Petition unterzeichnet. Ob durch ein Tempolimit der Unfall hätte verhindert werden können, das prüft derzeit die Unfallkommission der Stadt. Auf der Straße ist derzeit Tempo 50 vorgeschrieben.

Unterdessen wertet die Polizei die zahlreichen Zeugenaussagen weiter aus. Wie ein Sprecher mitteilte, war der 38 Jahre alte Fahrer des BMW X6 schon vor dem Unfall durch seine „ungewöhnliche Fahrweise“ aufgefallen. Demnach habe er sein Auto auf der Sonnemannstraße mehrfach offenbar ohne Grund abgebremst. Kurz bevor er in die Oskar-von-Miller-Straße einbog, habe er den Wagen beschleunigt. Dort ist er von der Fahrbahn abgekommen und hat die beiden Fußgänger sowie den Fahrradkurier erfasst. Nähere Angaben zum Fahrer machte die Polizei auch am Montag nicht.

So ist unklar, ob er zuvor mit Delikten im Straßenverkehr aufgefallen ist; ob er etwa in der „Kart“Datei geführt wurde. Die spezielle Ermittlungsgruppe „Kart“ wurde vor einigen Jahren gegründet, um verhaltensauffällige Verkehrsteilnehmer aus der Raser-, Poser- oder Tuner-Szene im Blick zu behalten. Nach dem Unfall ist abermals eine Debatte über SUVs aufgekommen.

Videoaufnahmen gesucht

Statistisch gesehen sind Fahrer von SUVs an Verkehrsunfällen unterproportional beteiligt. SUVs hatten am 1. Januar 2020 an den zugelassenen Fahrzeugen einen Anteil von 7,9 Prozent, waren jedoch im Laufe des Jahres 2019 lediglich an 5,7 Prozent der Unfälle beteiligt, bei denen eine Person verletzt wurde. Der Anteil an den Getöteten lag mit 5,5 Prozent noch etwas niedriger, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts und des Kraftfahrzeug-Bundesamts hervorgeht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht demnach insbesondere nach Personen, die den Unfallhergang womöglich mit Handykameras oder einer Dashcam gefilmt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/ 7551 0500 entgegen.